Hat 41K yollarda... Pazartesi günü yarım saatte bir sefer yapacak

İLK SEFER YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hat 41K ilk seferini yaptı. Körfez’den Kartepe’ye kadar 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Hat 41K, ulaşımda getireceği yeniliklerle Kocaeli’de en büyük sorunlardan biri olan ulaşıma konfor getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Hat 41K’nin yapılan ilk seferine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve kooperatifler katıldı.

SABAH 06.30’DA BAŞLAYACAK

Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgi toplu taşıma ile ilgili bilgi verdi. Lastik tekerlekli toplu taşıma ile ilgili günlük 600 bin yolculuk yapıldığını ve bu yolculuğun 240 binin Derince, Körfez, İzmit ve Kartepe hattında gerçekleştiğini belirtti. Toplam yolculuğun yüzde 40’nın planlandığı bu çalışmanın Gebze bölgesinde de yapılacağını belirten Bilgi, “Aynı çalışma Karamürsel, Gölcük ve Başiskele hattında da yapılacak. 18 metrelik 7 aracımızla başlayacağız. Sabah 06.30’dan gece 24.00’e kadar devam edecek.

10 BÖLGELİ ÜCRETLENDİRME

Hat 10 bölgeye bölündü. İlçe ve mahalle sınırlarına göre bölgeleme yapıldı. Yolcu ilk iki bölge için 13 lira, daha sonra gittiği bölge başına 1,5 lira artış olacak. Bir vatandaş Kartepe’den Körfez’e yolculuk yaptığında 25 liraya mal olacak. Ama gittiği kadar ücret ödemesi için indiğinde ücret iade cihazlarından ücretlerini iade alabilecekler. Kılçık hatlardan da aktarma olacağı için ücret yükselmeyecek” dedi. Kooperatifler adına konuşan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Tahir Büyükakın’a destekleri için teşekkür etti.

TÜM AKSLARA AKTARIM

Hat 41K’nın metronun hazırlığı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Eskiden bir ilçedeki kooperatif diğer ilçedeki kooperatiflerin sınırlarından yolcu alamıyordu. Biz kooperatifleri bir araya getirerek bu hatta yolcuların her durakta binmesini sağlayacağız. Bu birinci kazanım. İkinci kazanım ise belediyenin hatlarından kendi hatlarımıza ve bazı güzergahlarda kısıtlı aktarma vardı. Ama şimdi Hat 41K’dan tüm akslara aktarma olacak. Kooperatiflerin kazanılmış haklarını elimizin tersi ile itmedik. Onların haklarını koruduk.

İNERKEN KARTINIZI OKUTUNUZ

Üçüncü yenilik ise buradan Kartepe’ye hiç kesintisiz gidebiliyorsunuz. Mesafe uzuyor ama ücret azalıyor. Önceden bu buradan Özdilek’e gitmek 25 lira olacak. Daha uzak mesafeye daha az ücret ödeme avantajı olacak. Gittiği kadar ödeme için iniş noktasında geri ödeme noktasındaki cihazlarda kartlarını okutmalısınız. Binerken ve inerken kartınızı okutmalısınız. Kartı okutmazsanız en uzun mesafenin ücretini ödersiniz. 90 dakika içinde 41K’den inen kişi diğer ulaşım araçlarına aktarmalı binebilecek” dedi.

KOOPERATİFLER TEK HAVUZDA

Büyükşehir tarafından ulaşımda devrim niteliği taşıyan Hat 41K ile birlikte ulaşımda birçok değişikliğe imza atılacak. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’yi birbirine bağlayacak olan Hat 41K ile bu dört ilçede bulunan ulaşım kooperatifleri tek çatı altında toplandı. 4 ilçede Ulaşım Park ve kooperatif araçları tarafından yapılacak ulaşımın tüm gelirleri tek havuzda toplanacak ve buradan kooperatif üyeleri ile ulaşım parka payları kadar ödeme yapılacak.

KILÇIK HATLAR OLUŞTURULACAK

Havuz sisteminin oluşturulması ile birlikte artık 4 ilçe arasında toplu taşıma yapan araçlar arasında yolcu kavgası da bitecek. Tüm araçlar her durakta yolcu alıp yolcu indirebilecek. Bu durum vatandaşların duraklarda az beklemesine neden olacak. Hat 41K’nın oluşturulması ile birlikte bundan sonraki süreçte kooperatifler ve Ulaşım Park’ın personellerinden oluşturulan komisyon kılçık hatları çalışacak. Hangi ilçede kaç kılçık hat olacağı, bu hatlarda hangi araçların çalışacağı belirlenecek.

GİTTİĞİ YOL KADAR ÜCRET ÖDEYECEK

Hat 41K ile birlikte Körfez’den Kartepe’ye kadar yapılacak toplu taşımada bindiğin kadar ödeme devri de başlayacak. Bir vatandaş ilk araca bindiğinde tam ücret ödeyecek. Ancak indiği durakta bulunan para iade cihazlarına kartını koyduğunda gitmediği mesafenin ücreti geri iade edilecek. Aynı zamanda Hat41K ile 4 ilçede araçtan araca aktarma da olacak. Böylece ilk kez Kocaeli’de gittiğin yol kadar ücret ödeme dönemi başlayacak.