Mimar Sinan Lisesi’nin temel betonu döküldü

Aynı yerde yeni okul binası da inşa ediliyor. Temel kazımı sırasında tarihi bir duvar ve zeminin çıktığı alanda duvar ve zeminin üzerinin kapatılması kararı verilmişti. Duvar ve zeminin üzeri kapatıldı, okul binası için inşaat çalışmaları hız kazandı. Okul binasının yükseleceği alanda temel ile ilgili işlemler sürerken beton serimi de yapıldı. 22 Ocak 2025’te hizmete alınması hedeflenen okul binasında 32 derslik yer alacak.