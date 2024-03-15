Eryaman’da zeminin son hali

BAZI BÖLGELERDE KELLEŞME VAR

27.hafa mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor bu maçtan mutlak galibiyet istiyor. Maçın oynanacağı Eryaman Stadı’nın son görüntüsü ise pek iç açıcı değil. Saha zemininde yer yer kelleşmeler görünürken bazı bölgelerde ise zemin düzlüğünü yitirmiş durumda. Yeşil siyahlı kafile dün Ankara’ya ulaştı. Kocaelispor birazdan maçın oynanacağı stada gelecek.