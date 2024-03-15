Eryaman’da zeminin son hali

BAZI BÖLGELERDE KELLEŞME VAR
27.hafa mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor bu maçtan mutlak galibiyet istiyor. Maçın oynanacağı Eryaman Stadı’nın son görüntüsü ise pek iç açıcı değil. Saha zemininde yer yer kelleşmeler görünürken bazı bölgelerde ise zemin düzlüğünü yitirmiş durumda. Yeşil siyahlı kafile dün Ankara’ya ulaştı. Kocaelispor birazdan maçın oynanacağı stada gelecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.