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İşte muhtemel 11

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Saat 20.30’da Gençlerbirliği ile oynayacak olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in kadro ve oyun anlayışında değişikliğe gitmesi bekleniyor

Gökhan Beşiktaş
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SİSTEM DEĞİŞİYOR

Keçiörengücü ve Erzurum maçlarında üçlü savunma anlayışı ile sahaya çıkan Kocaelispor’un bugün maça 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in sahaya Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Vukovic, Amaral, Candeias, Barış, Beridze ve Kouakou ilk 11i ile çıkması bekleniyor.

# kocaelispor

15 Mar 2024 - 18:26 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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