İşte muhtemel 11

SİSTEM DEĞİŞİYOR
Keçiörengücü ve Erzurum maçlarında üçlü savunma anlayışı ile sahaya çıkan Kocaelispor’un bugün maça 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in sahaya Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Vukovic, Amaral, Candeias, Barış, Beridze ve Kouakou ilk 11i ile çıkması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.