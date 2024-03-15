Biz yalan yazmadık, İzmit Belediyesi yalan söylüyor

İki günlük sürecin tamamında özellikle sokağa atılan kadınların yanındaydım. Hatta insanların bu kadar da olmaz diyeceği ve benim yazmadıklarım da var. Haberi yaparken ne biz ne de vatandaşların bir algı yapma kaygısının olmadığını bilmenizi ve tek derdimizin 60 insanın sokakta kalmaması olduğunu bilmenizi isteriz.

TÜM ADIMLARDA YANLARINDAYDIM

Salı günü gazetemizi arayan vatandaşlarla saat 16.00’da Baltürk Otel’de bir araya geldim. Durumlarını dinledim ve haber yaptım. Yaşadıklarını tane tane anlattılar. Akşam saat 21.30’da tekrar beni arayan mağdurlar bu kez İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Hanım ile yaptıkları toplantıyı anlattılar. Sosyal Hizmetler Müdürü’nün insanlara hiçbir destek sözü vermeden, “Gidin ev kiralayın. Bizim bütçemiz sizi burada ağırlamaya yetmiyor” dediğini söyleyen mağdurlar, büyük bir şaşkınlıkla bir gün sonra çıkartılacakları otelden sonra kalacak yer arayışına girdi. Gece geç saatlere kadar kadınlarla konuştum ve onlara bir şekilde barınacakları bir yer bulmaları için yardımcı olacağımı söyledim.

AKŞAM GELECEK DENİLEN EKİP SABAH NEDEN GELMEDİ?

Sabah saat 09.00’da kadınlar tekrar beni aradı. “İşe gidenler gitti, biz kalanlar da eşyalarımızı toplayıp evlerimizin yanına gideceğiz. İzmit Belediyesi saat 10.00’da tüm ekiplerinin ve müteahhitin yıkılan duvarı yanında çalışmaya başlayacağını söyledi” dedi. Ben de kalkıp onların yanına gittim. Gittiğimde mağdurlar dışında kimseyi bulamadım. Kadınlar çaresiz bekliyordu.

Kadınların yanına gittiğim sırada Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç aradı. Vatandaşlara yardım etmek için iletişim numaralarını istedi. Ben de kadınlardan izin alarak iletişim bilgilerini verdim. Elbette kimse şunu beklemesin: Bir kentte 15 hanede yaşayan insanların sokağa atılmasının normal bir şeymiş gibi karşılamamızı istemesin. Bunu hangi kamu kurumunun yaptığının bir önemi yok. Önemli olan orada insanların mağduriyeti.

İNSANLAR YALAN SÖYLEMİYOR

İzmit Belediyesi daha sonra perşembe günü bir açıklama yaptı. Yapılan haber yalan ve algı diye. Yani insanların sokağa atılmasını haber yapmanın neresi algı, neresi yalan? 15 hanede yaşayan yaklaşık 60 insanın beyanına yalan demek sosyal belediyecilik yaptığını iddia eden bir kuruma yakışıyor mu?

Yapılan haberin hiçbir noktasında algı ve yalan yok. Asıl yalan olan İzmit Belediyesi’nin açıklaması. İzmit Belediyesi açıklamasında vatandaşlara yemek verdiği söylemiş. Yemeklerin nasıl organize edilmediği ile ilgili mağdurların çektiği fotoğraflar vardı yayınlamadık. Çünkü bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.

Aynı açıklamada 10 bin lira kira yardımı vereceklerini söylemişler. Bu karar sokağa atılan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelerine alınmasının ardından açıklandı. Ondan önce hiç kimseye kira yardımı sözü verilmedi.

Yasemin Hanım açıklamada keşke Büyükşehir Belediyesi’ne vermediği mağdur isimlerini ve iletişim bilgilerini de anlatsaydı.

ÖNCE MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLESİN

Sonuç itibariyle benim ve kurumumun tek derdi 60 insanın sokakta kalmamasıydı. Biz onların sorunlarına çözüm için destek verdik ve sorun çözüldü. Kimin çözdüğü ise benim umurumda değil. Gazeteciden öte bir insan olarak 60 insanın soğuk havada sokakta ve yıkılma tehlikesi olan evlerinde kalmamaları benim için yeterli bir şey. Vicdanım gayet rahat.

Seçim öncesi olmayacak hatalar yapan, siyaset uğruna insanlara yalancı bile demeyi göze alan İzmit Belediyesi, önce bu vatandaşlardan sokağa attığı için özür dilesin. Tabi ki sonra bu haberi yapıp insanların sokakta kalmasını engelleyen benden ve kurumumdan özür dilesin.