Gölkay’daki tuvaletler pislik içinde

Tuvaletlerin pislik içinde olduğunu belirten vatandaşlar, “Bu tuvaletler buraya konulmuş ama içinde ne bir sabun ne de hijyen ürünü var. Su akmıyor, pis, hiç temizlenmemiş. Böyle bir tuvalet buraya konulacaksa temizlik için de önlem alınmalı. Ne yazık ki insanlarımızın zaten tuvaletleri temiz kullanma alışkanlıkları yok. Belediye de böyle yaparsa bu tuvaletleri kullanmak zorunda kalanlar hastalık kapacak” dedi.