Kocaelispor’da ilk 11 belli oldu

EMİR KULÜBEYE
Yeşil siyahlı temsilcimiz sahaya Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Vukovic, Amaral, Candeias, Barış, Beridze ve Kouakou ilk 11i ile çıkacak. Yeşil siyahlılar bu maçta 4-2-3-1 dizilişi ile sahada olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Alexis Cipras - Bu ruhsuzlar ordusuna en ağır para cezası verilmeden bunlar adam olmaz
Adalı 54 - Sizin bu hoca işi bilmiyor barış alıcı bizim del valle tipi bir oyuncu ilk 11 başlarsa başarılı olamıyor ikinci yarı son yarım saatte oyuna alırsan patlama yapıyor 90 dakika oynatırsan oyun içinde kaybolur
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.