Trabzonlular iftar yemeğinde bir araya geldi “Şehrimize değer katmaya devam edeceğiz”

TRABZONLULAR İFTARDA BULUŞTU

Kocaeli’nin en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Trabzonlular Derneği üyeleriyle bu kez iftar yemeğinde bir araya geldi. Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ilimizdeki Trabzonlu bürokrat, iş insanı ve siyasetçileri Antikkapı restoranda gerçekleşen iftar yemeğinde buluşturdu. Trabzonlu vatandaşlar ve kent protokolü düzenlenen iftar yemeğine yoğun ilgi gösterdi.

İFTAR PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

İftar programına; AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Mehmet Akif Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, CHP il Başkanı Bülent Sarı, Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Veli Haldız, geçmiş dönem Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Misafirler salonun alt ve üst katına adeta sığmadı.

ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu şunları söyledi: “ Ramazan ayında böylesine manevi bir ortamda sizlerle bir arada olmanın huzuru içerisindeyim. Türkiye’mizin cennet köşesi Trabzon’dan uzakta kültürel değerlerimizi yaşatma adına siz değerli hemşehrilerimizi yanımızda görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bundan sonra faaliyetlerimize devam edecek ve siz değerli hemşehrilerimizle beraber yaşadığımız bu şehre değer katmaya devam edeceğiz.

TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDERİM

Bütün bunları yaparken her zaman yanımızda olan ve bizlere destekleyen esirgemeyen taraflı tarafsız herkesin desteğini kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a bütün yönetim kurulumuz ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Tekrar gecemiz mübarek olsun. Mevlam tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Devletimize, millet zeval vermesin diyorum.”

HAYIR İŞİ YAPACAKLARA ALLAH FIRSAT VERSİN

İbrahimoğlu’nun ardından konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bir birbirimizi üzmeyelim, sürekli yüz yüze bakıyoruz. Birbirimizin cenazesinde düğününde bir araya geliyoruz. Bu memleket için hayırlı işler yapan, hayırlı işler yapmaya devam edecek olanlara Allah fırsat versin Sizleri de bu konuda hayırlı hizmetler yapmaya vesile kılsın diyorum”

HİZMET İÇİN KOŞANLARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN

Bir dönem Çevre ve Orman Bakanlığı yapan Osman Pepe ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Herkes buraya iftar sonrasında hasbihal etmek, gönülleri birleştirmek için geldi. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Memlekete hizmet için koşanların Allah yardımcısı olsun” dedi. Son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, kalabalığı selamladı. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı sonrasında açılan oruçlarla program tamamlandı.