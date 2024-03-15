Karamürsel İY son maça bıraktı

Cuma günü ilk maçını oynayan Siyah-Beyazlı ekip, Zonguldak Ereğlispor ile 0-0 berabere kaldı. Karamürsel İY, grup birinciliği için cumartesi günü 12.00’de İstanbul Cevizli Anadolu ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı ekip, Sakarya Erenler Stadı’ndaki maçı kazanması halinde finale yükselecek. Bu grupta ilk gün oynanan maçta İstanbul Cevizli Anadoluspor, Zonguldak Ereğlispor’u 2-1 mağlup etti.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.