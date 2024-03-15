Okul açılmadı, çocuklar yağmurda ıslandı

Gazetemizi arayan ve görüntü gönderen vatandaşlar, “Saban 08.30 olmasına rağmen okul açılmamış. Çocuklar yağmurun altında kapıda bekliyor ve yağmurda ıslanıyor. Bu saatte okul açılmaz mı? Okulun çalışanları, yöneticileri saat kaçta iş başı yapıyor? Bu soğukta çocukların bu şekilde beklemesi onları hasta eder. Okul yönetiminin bu konuda daha dikkatli olmasını bekliyoruz” dedi.