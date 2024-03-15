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Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü

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Eyüpsultan’da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok’un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM’de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.

Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü mask
Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü
Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü
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Kaza, 11 Mart Salı Günü Silivri TEM Otoyolu, Kavaklı mevkiinde yaşandı. Soner Aci ve oğlu Anıl Aci, arıza yapan araçlarını emniyet şeridine çekip kontrol ettiği esnada Anıl Aci’ye çarpan kamyon ölümüne sebep oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kamyon sürücüsü S.İ.’yi gözaltına aldı. Sürücü S.İ. ifadesinde aracın rüzgardan savrulduğu için olay yaşandığını söylerken yaşanan olay sonrası Anıl Aci’nin 10 gün öncede de kuzeni Oğuz Murat Aci’nin yazar Eylem Tok’un oğlunun sebebiyle verdiği olayda benzer şekilde olayda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anıl Aci’nin olay günü nikah ve yeni işi girmek için rapor almaya hastaneye gittiği ve dönüşte olayın yaşandığı öğrenildi.

Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü

Araçlarının arıza verdiği için emniyet şeridinde durduklarını söyleyen acılı baba Soner Aci, “Emniyet şeridinde durduk tam sağdaydık. Araçtan indik kaputu açtım açmamla ortalık toz bulutu oldu. Ben aracın geldiğini görmedim. Bizi ezdikten sonra giderken gördüm ben aracı ne olduğunu bilmiyordum. Arkamı döndüğümde ben aracı gördüm tekrar arkamı döndüm olan oldu o arada. Aracı yakalamaya çalıştım çevreme aracı yakalayın dedim. Araç biraz daha gidince durdu. Şoför indi aşağıya. Sürücü serbest bırakıldı. Benim en çok içimi yakan şey bu oldu. Acının üstüne ikinci acı bu. Ben acı çekerken adam şu anda dışarda. Sanki ufak bir olay gibi adam elini kolunu sallayarak çıkmış gitmiş. Nasıl serbest bırakılıyor. Can parçamdı” dedi.

Oğlunun vefatından 10 gün önce kuzeni Oğuz Murat Aci’nin vefatı için taziyeye gittiklerini hatırlatan Baba Aci, “ Oğlumla beraber taziyeye gitmiştik. Orada beraber üzüldük beraber ağladık. Geriye dönerken de ‘Allah düşmanımızın başına vermesin’ diye temenni de bulunduk. Bizde yaşattılar. Bu bir kaza değildi bu cinayetti. Emniyet şeridinde o kamyonun ne işi var orada. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. İnsan hayatı bu en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Düğün hazırlıklarımız vardı” diye konuştu.

Anıl Aci’nin düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Elif Aydın ise “O gün birlikteydik nikah tarihi almaya gittik. Vesikalık fotoğraflar çekindik. Belediyeye gittik. Çıktık 3 saat boyunca beni de götürmek için ikna etmeye çalıştı. Tam ayrılacağız yürüyoruz beraber bana gelme çok yoruldun demişti. Konuşulacak çok şey var o bana giderken dedi ki, ‘Hayır gücünün bittiği her an yanındayım dedi’” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# VAR, yeni, araç, HER

15 Mar 2024 - 21:56 - Asayiş --- Okunma

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