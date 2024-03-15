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15 Mar 2024 - 22:27- Spor G:

Koca bir hayal kırıklığı: 2-0

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Trendyol 1. Lig’de 27.hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Kocaelispor rakibine ilk yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti. Ligde 6 maçtır kazanamayan ve ilk ikiden kopan yeşil siyahlılar Play-Off’u da ateşe atmaya başladı.

Aziz Emre Gündeşen
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Koca bir hayal kırıklığı: 2-0 mask
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
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MAÇ GOLLE BAŞLADI

Ligin 27.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kocaelispor rakibine 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği 5.dakikada öne geçti. Amilton’un sağ çizgiden ceza sahasına gönderdiği topta savunma arasına koşu yapan Melih Bostan düzgün bir ayak içiyle Başkent temsilcisini 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için rakip kalede tehlike oluşturmak isteyen Kocaelispor 18.dakikada gole yaklaştı. Candeias’ın pası biraz hızlı olunca Kouakou’nun yetişmekte zorlandığı top kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle kornere çıktı.

Koca bir hayal kırıklığı: 2-0

MELİH YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarının son çeyreğinde Kocaelispor baskısını artırdı. 29.dakikada Kouako’nun vuruşunda savunmada Nzaba araya girdi ve kritik bir müdahalede bulundu. 34.dakikada Beridze’nin ortasında Kouakou kafayı vuramadı. 42.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Yine Kouakou’nun kafa vuruşunda topu kaleci Ertuğrul direk dibinden çıkardı. Karşılaşmanın 45+2.dakikasında Gençlerbirliği’nde Melih Bostan bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Devre bu golle 2-0 sona erdi.

Koca bir hayal kırıklığı: 2-0

BASKI VAR POZİSYON YOK

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maça 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Skoru lehine çevirmek için baskı kuran Kocaelispor Gençlerbirliği savunmasını aşmakta zorlandı ve istediği pozisyonları bulamadı. 73.dakikada Kouakou’nun ceza sahası dışından şutunu Ertuğrul yine köşeden çıkardı. 87.dakika ise Gençlerbirliği Laura ile gole yaklaştı ancak top yan ağlarda kaldı. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek

Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0

# kocaelispor, VAR
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15 Mar 2024 - 22:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(40)
42

Halil - İsterseniz dünyanın en iyi hocasını getir sonuç aynı örnek Gölcükspor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 00:02
41

Körfezli - Sonuç belli oldu sanırım 1 lik Göztepe ve Sakarya arasında geçecek üzücü bir durum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:57
40

Dertli Kocaelisporlu. - Emir ortakaya cezalımı yoksa sakatmı?.

Takip edemedim özür dilerim.

Bilen varsa lütfen benide bilgilendirsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:56
39

Burak - Muhatabımız artık engin koyun değil tahir beydir. Oyumu izmitte veriyorum uyandırayım..

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:51
37

Mehmet - Futbolcular acaba paralarınımı alamıyorlar. Kuvvet yok. İkili mücadelelerin neredeyse tamamını onlar kazandı. Kademe yok, pas becerisi yok, kim nerede oynadığı belli değil. En önemlisi ruh yok.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:41
36

Serro - Ertuğrul hocayı iki beraberlige yediniz.ne oldu felaket.bu kadroyla daha napcakti.kolaymi bu işler bu kadar.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:39
33

Murat - Kocaeli büyük bi başarızsılıkla yönetilmeye devam 20 yıldır hiç bi takımız başarı elde edemiyor bunu sorumlusu bizi yanlış yönetenler tahirde gitmeli artık başarı yok en borçlu belediye kocaelisporumuz bunları haketmiyo oy atanlar büyük tarafta iyi düşünün hakketmiyoruz bunları

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:34
32

Isf - Bu takım seneye daha güclü sekilde bir alt ligde amatörü kovalayacaktır..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:32
30

Körfezli - Engin koyun sanırim maglubiyete prim veriyor

Hiç şaşırmam..

BASKAN..Kocaeli sehri için yapacagın tek sey kaldı..YARIN her ne olursa olsun takımin başına RECEP UCAR ı getirmek...

Belki play off oynayabiliriz

Tabi sizde o beceri varsaaaa

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:20
29

Serdar Ali - Ertuğrul hocanın ahını aldı çok bilmişler ne oldu tepetaklak gitti kocaelispor dikiş tutmaz artık

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 15 Mart 23:16
27

Kartepeli - Ertuğrul elleri cebinde maç yonetiyormus yukardaki resimde elleri cebinde birini görüyoruz. Ne oldu bu hoca çok iyidi. Ertuğrul hocayi yediler 1 maç kaybetti 1 macta berabere bitti hemen gönderildi. Eee bu hoca geldi geleli kac hafta gecti mac kazanamadik.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:12
26

Manav - Yönetim gitmez.Çünkü onları oraya atayanlar gitmesini istemiyor.200 bin tl futbolcu alacağını bile ödeyemiyorlarsa kulüp çok büyük borç batağına saplanmış.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:09
25

Derdo - Engin pılını pırtını topla defol git! Gına geldi senin yalanlarından....

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:08
24

Tuns 41 - Bakin 4 hafta önce yazdım, bazıları inanmak istemedi.... Biz bu Yönetimle, bu Hocayla bizzz Playy-Off'lara dahi kalamayız demiştim.

Dediğim çıktı, çıkıyor! Dahada çıkacak... Bakın ezeli Sakarya pazar günü 3. olacak. Alttan hizla gelen Çorum, Gençler, Bodrum, Bolu bizi iyice aşağı atacak. Lig sonu 10.sirada olursak şaşırmayın!

Bu takım Sakarya ya 8 puan fark yapmıştı, pazar günü de bize 2 puan fark atacaklar! Nereden nereye geldik? Kabus gibi!

Artık Kahroluyorum, Kahroluyorum, Kahroluyorum.... :(((((

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:06
22

Oksijen - Bu takımın içinde bi karıştırıcı var onu bulmak gerek bence . karıştırıcı birden fazlada olabilir.mesela biri candeias.bu adam alanyadan niye gönderilmiş bir araştırın derim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:03
21

Ceto - NE KÖY OLUR NEDE KASABA YETER ARTIK ÇEKİN GIDIN YETER.RUHSUZLAR

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:02
20

Osman Çınar - Rezilsin iz futbolcular rezilsiniz yöneticiler teknik direktörü katmıyorum bile zaten adamın kendine bir hayrı yok malzemeciyi takımın başına getirsen daha iyi top oynatır bu takıma

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:00
19

Baçlı - Herkesin sokağa dökülmesi hesap sorması lazım.Bir dk o koltukta oturamamalı ne hoca ne Koyun .

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:00
18

Tarik - Ertuğrul Sağlam sayesinde sampiyonluga oynayan korfez in hali gercekten üzücü

Hangi akla hizmetle ertuğrul hocayi gonderdiniz

Hadi gönderdiniz o zaman daha üstün bir hoca getirmeliydiniz

Yazik oldu körfez e

Bu saatten sonrada dikiş tutmaz

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:00
17

Gerçek Körfezli - Bu takım maç kazanamaz dedim tangesiz Urfa maçından önce dediklerim çıktı topladığımız puanlar olmasa transfer yasağı olan Altay ve giresundan sonra üçüncü düşecek takım olurduk

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:56
15

Chelykbash - Her ne olursa olsun sezon Ertuğrul Sağlam ile tamamlanmalıydı , bu akşamki maç özelinde ise “yazıklar olsunu” çoktan geçtik , size yakışanı yaptınız futbolcu müsveddesi grubu olarak, dört hafta sonra play-off hattının dışında bulacağız kendimizi , bu kadar puanı toplamamızdaki emeklerinden ötürü Ertuğrul hocaya teşekkürler

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:54
14

Mag - Yönetimin transfer komitesinin teknik heyetin futbolcuların kent yöneticilerinin allah mustahakın versin hepinizi ??????????????

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:50
12

Cantuğrul - Çok merek ediyorum acaba Mustafa gürsel kime neye bahane bulacak hemen basın toplantısını yayınlayın birde engin koyun bu maçın kaçıncı dakikasında türübünden çıktı onuda yazarsanız iyi olur ona göre yorumlar yapacağım

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:49
11

Yenişehirli - Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste sözünün hayat bulmuş hallerinden biri.. Yazık oluyor onca emeğe benim diyen adamlar yüzünden.. Tv’den maç izlerken bu kadar kahrolur insan zamanında gol atan adamı sattılar para için küme düştük şimdi yine sattılar gitti süper lig..

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:48
10

Müdür - Bu kadar ruhsuz adamı almayı nasıl becerdiniz?Atilla, Beridze,Harun bir daha kadroya bile alınmasın.. Enes, Mesutcan,Duhan,Bedirhan oynasın artık bu takımda.. U19 dan oyuncu katarak kalan maçları oynayalım, bu seneyi kaybetsek bile gelecek seneyi kazanırız.. Hem de macbasi ücret ödemekten kurtuluruz ruhsuz ve yaşlı topçulara...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:46
09

Emre Ks - Forvette koukoun varsa gol atman mucizelere kalmış demektir.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 22:46
08

Kapalı Yanı Kale Arka - bir yönetememe sorunu yaşıyoruz. hiçbir şey derli toplu değil. birdenbire ne oldu da heyecan gitti. yönetim değişikliğinden başka yapılacak bir şey yok. keşke hemen olsa da sezon heba olmasa.

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:43
31

Körfezden_esen - @Kapalı Yanı Kale Arka 08 nolu yoruma cevabı: Kardeş bu sezon heba oldu artık, bu saatten sonra bu takımdan hiç bir şey olmaz .

Bunu görüyoruz ve kabullenmeliyiz artık.

Geriye bizlere kalan yine boşa giden bir sezon , yine boş hayaller ve tükenen umutlar. Hatta ve hatta fosillerden oluşan futbolcu topluluğu

Bundan sonrası için yarınlarda umutsuz vaka .

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:23
23

Basiskele41 - @Kapalı Yanı Kale Arka 08 nolu yoruma cevabı: Bu saatten sonra düşüşü kimse engelleyemez tek çare Koyun'un ve ekibinin bu kenti terketmesi

Tabi onu destekleyenlerle beraber

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:04
06

Basiskele41 - Tebrikler yönetim,Tebrikler taraftar gurubu,Tebrikler yerel basın TEBRİKLER damat efendi,menajer ler

Bir şehrin hayalleriyle oynayanlar ve bu yönetimin arkasında duran TAHİR BAŞKAN

TEBRİKLER

Yanıtla . 28Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:39
35

Basiskele41 - @Basiskele41 06 nolu yoruma cevabı: Bu işlerin bu hale gelmesinin bas sorumlusu Sağlam ve yonetimdir ben bu takımın başına bu takımın büyüklüğünü bilen biri olsun diyordum yine aynı yerdeyim örnek Kaan DOBRA,Topraktepe

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 15 Mart 23:37
28

Yakyak - @Basiskele41 06 nolu yoruma cevabı: Ne o Ertugrul Saglam biraksin diye ortaligi kaldiriyodun her yorumunda giderse hersey yoluna girecek diyordun ne oldu düzeldimi simdide yönetime saliyorsun bakalim onlarda gittimi kimle ugrasacan.

Erugrul gibi hocayi gönderirsen böyle babayi alirsin iste

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 15 Mart 23:13
05

Kerem - Ertugrul hocayi neden gonderdiniz .??? geri getirin yalvarin yakarin gelirse o toparlar bu saatten sonra

Yanıtla . 22Beğen . 6Beğenme 15 Mart 22:39
02

Yeşil Siyah - Bir takım kötü oynayabilir ama ruhsuz oynayamaz

Yanıtla . 25Beğen . 1Beğenme 15 Mart 22:34
01

Körfez 89 - Yerel basin sizde Ertugrul Saglamin gitmesinde

Yanıtla . 22Beğen . 2Beğenme 15 Mart 22:34
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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