Koca bir hayal kırıklığı: 2-0

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Ligin 27.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Kocaelispor rakibine 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği 5.dakikada öne geçti. Amilton’un sağ çizgiden ceza sahasına gönderdiği topta savunma arasına koşu yapan Melih Bostan düzgün bir ayak içiyle Başkent temsilcisini 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için rakip kalede tehlike oluşturmak isteyen Kocaelispor 18.dakikada gole yaklaştı. Candeias’ın pası biraz hızlı olunca Kouakou’nun yetişmekte zorlandığı top kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle kornere çıktı.

MELİH YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarının son çeyreğinde Kocaelispor baskısını artırdı. 29.dakikada Kouako’nun vuruşunda savunmada Nzaba araya girdi ve kritik bir müdahalede bulundu. 34.dakikada Beridze’nin ortasında Kouakou kafayı vuramadı. 42.dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Yine Kouakou’nun kafa vuruşunda topu kaleci Ertuğrul direk dibinden çıkardı. Karşılaşmanın 45+2.dakikasında Gençlerbirliği’nde Melih Bostan bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Devre bu golle 2-0 sona erdi.

BASKI VAR POZİSYON YOK

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maça 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Skoru lehine çevirmek için baskı kuran Kocaelispor Gençlerbirliği savunmasını aşmakta zorlandı ve istediği pozisyonları bulamadı. 73.dakikada Kouakou’nun ceza sahası dışından şutunu Ertuğrul yine köşeden çıkardı. 87.dakika ise Gençlerbirliği Laura ile gole yaklaştı ancak top yan ağlarda kaldı. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek