Goller Derinceli Melih’ten

DERİNCE BİRLİK’TE YETİŞTİ
Futbola Derince Birlik alt yapısında başlayan daha sonra Fenerbahçe alt yapısına transfer olan 19 yaşında Melih Bostan İzmit’te dünyaya geldi. Futbola Derince Birlikspor alt yapısında başlayan Melih daha sonra Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Sezon başında Gençlerbirliği’ne transfer olan genç futbolcu geriye kalan haftalarda oynadığı 7 maçta 1 gol atıp 3 asist yapmıştı.
Gençlerbirliği’nin santraforu Melih Bostan İzmit’te dünyaya geldi. Futbola Derince Birlik alt yapısında başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
41,5 - Melihin sevinci görülmeye değerdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.