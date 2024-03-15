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15 Mar 2024 - 22:49- Gündem G:

Goller Derinceli Melih’ten

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Kocaelispor’un Gençlerbirliği’ne deplasmanda yenildiği maçta ev sahibi ekibin iki golü Derinceli genç golcü Melih Baston’dan geldi

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Goller Derinceli Melih’ten
Goller Derinceli Melih’ten
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DERİNCE BİRLİK’TE YETİŞTİ
Futbola Derince Birlik alt yapısında başlayan daha sonra Fenerbahçe alt yapısına transfer olan 19 yaşında Melih Bostan İzmit’te dünyaya geldi. Futbola Derince Birlikspor alt yapısında başlayan Melih daha sonra Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Sezon başında Gençlerbirliği’ne transfer olan genç futbolcu geriye kalan haftalarda oynadığı 7 maçta 1 gol atıp 3 asist yapmıştı.


Gençlerbirliği’nin santraforu Melih Bostan İzmit’te dünyaya geldi. Futbola Derince Birlik alt yapısında başladı.

# İzmit

15 Mar 2024 - 22:49 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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