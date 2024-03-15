Başkan Koyun’a Ankara’da protesto

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Kocaelispor’u bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmayan yeşil siyahlılar ilk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında Başkan Engin Koyun ve yönetimini protesto etti. Yeşil siyahlılar daha sonra tezahüratlarında futbolculara da tepki gösterdi. Kocaelispor taraftarının 5 maçtır devam eden galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Kocaelisporlular geçen hafta Tuzla maçında da Başkan Engin Koyun ve yönetimini protesto etmişti.