Başkan Koyun’a Ankara’da protesto

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR
Kocaelispor’u bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmayan yeşil siyahlılar ilk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında Başkan Engin Koyun ve yönetimini protesto etti. Yeşil siyahlılar daha sonra tezahüratlarında futbolculara da tepki gösterdi. Kocaelispor taraftarının 5 maçtır devam eden galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Kocaelisporlular geçen hafta Tuzla maçında da Başkan Engin Koyun ve yönetimini protesto etmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Tanque Geri Alın - Harun bu takimin kalecisi olamaz
Körfez 89 - Eyüpspor ve Aliagasporun ardindan Sakaryaspor cikar playofftan hak ettiler yönetim istifa
Gerçek Gerçek Gerçek - TAHİR BAŞKANIM HALEN KOCAELİSPORUN BU DURUMUNA SESSİZMİ KALACAKSIN
Körfez 89 - Hodri Meydan diye bir grubu ben tanimiyorum sadece Kocaelisporluyuz biz Ertugrul Saglami cikarlari ugruna yediler
Ahmetinejat - Haydi kuzu kuzu Sn Koyun bey, Tarkandan gönderiyorum sana...Bu kentin hayalleri ile oynarken en azından Kocaelisporu bilen, Gönül veren gerçek bir Kocaelisporluyu haketmiyormu camiamız... Sn Tahir hocam... Bu Engin bey bıraksın görevi birdaha önünden geçmez Kocaelisporun, bundan önce ne katkısı olmuş Allah aşkına...Ah be Tahir hocam, Ah be Tahir hocam...
Isf - Sonuna kadar engin baskan..aslan yedirmeyiz!!!
Gurbet - Yönetim ve teknik kadro giderse ve kariyerli bbir hıca gelirse bir ihtimal takım 3 lük yarısı yapar aksi taktırde olayoff da 3 takımı elemek zorrr ki gol bile atamayan takımımız var.
Mücahit Erbakan - Ertuğrul sağlamin ahını aldınız şimdi başkana sardılar. Hodri meydan istifa
Cantuğrul - Engin koyun ve yönetimi menejer tarık özaslan ve mustafa gürseli de yanına alıp direk gümüşhane ye gitsinler gerekirse iş yerlerinide taşısınlar gümüşhane ye Tahir büyükakın da eğer bu yönetimi hemen bu gece görevden almazsa seçimde kendiside gider
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.