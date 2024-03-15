Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Emir ilk 11’de yoktu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un genç stoperi Emir Ortakaya Gençlerbirliği maçında yedek soyundu. Emir’in yedek oturması taraftarı şaşırttı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Emir ilk 11’de yoktu mask
Emir ilk 11’de yoktu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

PAHALIYA MAL OLDU

Gençlerbirliği deplasmanında haftalar sonra maça yedek kulübesinde başlayan Emir Ortakaya ligde 20 hafta sonra yedek soyundu. Ligin 7.haftasında oynanan Keçiörengücü maçında formayı sırtına geçiren genç futbolcu yalnızca 18.haftada oynanan Manisa FK maçında formasında ayrı kalan Emir Ortakaya Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer almadı. Emir’in yedek soyunması taraftarda şaşkınlıkla karşılandı.

# hafta
# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Koyun’a Ankara’da protesto mask
Başkan Koyun’a Ankara’da protesto
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0 mask
Koca bir hayal kırıklığı: 2-0
Eryaman’da zeminin son hali mask
Eryaman’da zeminin son hali
Kocaelispor, Sadettin Saran ile borç için anlaştı mask
Kocaelispor, Sadettin Saran ile borç için anlaştı
Tuzlaspor maçını 4777 kişi izledi mask
Tuzlaspor maçını 4777 kişi izledi
Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak mask
Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak
Lider gitti, lider dönüyor mask
Lider gitti, lider dönüyor
Gökhan’ın MR sonuçları belli oldu mask
Gökhan’ın MR sonuçları belli oldu
Maçın hakemi Denizli’den mask
Maçın hakemi Denizli’den
Oğuz ve Beridze döndü mask
Oğuz ve Beridze döndü

15 Mar 2024 - 23:06 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.260.606 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Korfezli Savasci - Hocamizin genclerbirligine en rahat nasıl yeniliriz taktigini uygulamak istediği için emiri oynatmadi onun için rakip. Atilla ve yusufun tarafi carsafa cevirip iki gol atti

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Emir ilk 11’de yoktu mask
Emir ilk 11’de yoktu
Karamürsel İY son maça bıraktı mask
Karamürsel İY son maça bıraktı
Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gençlerbirliği - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Gölcük Karadenizspor Edirne’de plakayı yazdı: 4-1 mask
Gölcük Karadenizspor Edirne’de plakayı yazdı: 4-1
İşte muhtemel 11 mask
İşte muhtemel 11
Eryaman’da zeminin son hali mask
Eryaman’da zeminin son hali

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL