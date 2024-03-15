Emir ilk 11’de yoktu

PAHALIYA MAL OLDU
Gençlerbirliği deplasmanında haftalar sonra maça yedek kulübesinde başlayan Emir Ortakaya ligde 20 hafta sonra yedek soyundu. Ligin 7.haftasında oynanan Keçiörengücü maçında formayı sırtına geçiren genç futbolcu yalnızca 18.haftada oynanan Manisa FK maçında formasında ayrı kalan Emir Ortakaya Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer almadı. Emir’in yedek soyunması taraftarda şaşkınlıkla karşılandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli Savasci - Hocamizin genclerbirligine en rahat nasıl yeniliriz taktigini uygulamak istediği için emiri oynatmadi onun için rakip. Atilla ve yusufun tarafi carsafa cevirip iki gol atti
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.