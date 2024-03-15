AK Parti Meclis Üyesi Adayı Bozkurt’tan Küçükkaya’ya sert tepki

KÜÇÜKKAYA PAYLAŞIM YAPTI

Fatma Kaplan Hürriyet ile rakibi AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, SMA 1 Tip hastası bebek Eslem Lina Akbaş kampanyasında destek için canlı yayında bir oldular. İki rakibin destek için canlı yayında birleştiği anları CHP İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayı Mehmet Ümit Küçükkaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Küçükkaya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Eslem Lina Akbaş isimli SM’lı bebeğimize yardım kampanyası.. Belediye Başkanımız ve rakibi Sn. Muharrem Tutuş. İki iddialı adayın kampanyaya destek vermesi İzmit adına çok güzel bir düşünce. Projenin İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Youtuber Stüdyosunda olması ayrı bir gurur. Belki bu hizmetlerin açılışında buluşamayan siyasilerin bir evladımıza yardımda buluşması günün alkışlanacak hareketler listesine girecek kadar kalbimizi ısıttı. Bu hizmetler için yine yeniden teşekkürler Fatma Kaplan Hürriyet"

BOZKURT’TAN SERT TEPKİ

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, AK Parti İzmit ve Büyükşehir Belediye Meclis ve adayı Aykut Bozkurt tepki gösterdi. Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, “Eslem Lina yavrumuz için düzenlenen bağış kampanyasını siyaset devşirerek, belediyenin reklamını yapmak için fırsat gören Mehmet Ümit Küçükkaya’yı esefle kınıyoruz. Cumhur İttifakı adayımız Muharrem Tutuş, uzaktan bağlantıyla da programa katılabilme alternatifine sahipken, evladımıza ve ailemize yardım etmek, her daim yanlarında olduğumuzu göstermek adına programa katılmıştır. Yavrumuzun sağlığı söz konusu diyerek oturduğumuz masadan dahi siyaset devşirmek istediğinizi görünce şaşırmadık doğrusu. Kaygınızın Eslem bebek değil, siyasi ikbaliniz olduğunu da çok açık görmüş olduk. Küçükkaya, paylaşımında yaptığı siyasi açlığını süslü cümleleri ile kapatmaya çalışsa da, İzmitli hemşerilerimizin vicdanına takılmıştır. Tüm bu menfi tutumunuza rağmen, siyasi hesaplar gözetmeksizin evlatlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Kaynak: Haber Merkezi