Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 23:08- Gündem G:

AK Parti Meclis Üyesi Adayı Bozkurt’tan Küçükkaya’ya sert tepki

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, ilimizde yaşayan SMA 1 Tip hastası olan Eslem Lina Akbaş için canlı yayında yardım kampanyasına destek oldu. CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, canlı yayın ile ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, Tutuş’u eleştirdi. AK Parti Meclis Üyesi Adayı Bozkurt, Küçükkaya’ya tepki gösterdi.

AK Parti Meclis Üyesi Adayı Bozkurt’tan Küçükkaya’ya sert tepki mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KÜÇÜKKAYA PAYLAŞIM YAPTI
Fatma Kaplan Hürriyet ile rakibi AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, SMA 1 Tip hastası bebek Eslem Lina Akbaş kampanyasında destek  için canlı yayında bir oldular. İki rakibin destek için canlı yayında birleştiği anları CHP İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayı Mehmet Ümit Küçükkaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Küçükkaya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Eslem Lina Akbaş isimli SM’lı bebeğimize yardım kampanyası.. Belediye Başkanımız ve rakibi Sn. Muharrem Tutuş. İki iddialı adayın kampanyaya destek vermesi İzmit adına çok güzel bir düşünce. Projenin İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Youtuber Stüdyosunda olması ayrı bir gurur. Belki bu hizmetlerin açılışında buluşamayan siyasilerin bir evladımıza yardımda buluşması günün alkışlanacak hareketler listesine girecek kadar kalbimizi ısıttı. Bu hizmetler için yine yeniden teşekkürler Fatma Kaplan Hürriyet"
BOZKURT’TAN SERT TEPKİ
CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, AK Parti İzmit ve Büyükşehir Belediye Meclis ve adayı Aykut Bozkurt tepki gösterdi. Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, “Eslem Lina yavrumuz için düzenlenen bağış kampanyasını siyaset devşirerek, belediyenin reklamını yapmak için fırsat gören Mehmet Ümit Küçükkaya’yı esefle kınıyoruz. Cumhur İttifakı adayımız Muharrem Tutuş, uzaktan bağlantıyla da programa katılabilme alternatifine sahipken, evladımıza ve ailemize yardım etmek, her daim yanlarında olduğumuzu göstermek adına programa katılmıştır. Yavrumuzun sağlığı söz konusu diyerek oturduğumuz masadan dahi siyaset devşirmek istediğinizi görünce şaşırmadık doğrusu. Kaygınızın Eslem bebek değil, siyasi ikbaliniz olduğunu da çok açık görmüş olduk. Küçükkaya, paylaşımında yaptığı siyasi açlığını süslü cümleleri ile kapatmaya çalışsa da, İzmitli hemşerilerimizin vicdanına takılmıştır. Tüm bu menfi tutumunuza rağmen, siyasi hesaplar gözetmeksizin evlatlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, parti, İzmit, meclis, Cumhur İttifakı, başkan, sosyal, Büyükşehir

15 Mar 2024 - 23:08 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Büyükşehir’e ait 8 iş makinesi satışı için ihale mask
Büyükşehir’e ait 8 iş makinesi satışı için ihale
Sigara paketleri için yeni karar mask
Sigara paketleri için yeni karar
Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor mask
Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor
Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı! mask
Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı!
Simitçiler Danıştay'a gidiyor mask
Simitçiler Danıştay'a gidiyor
Mimar Sinan Lisesi’nin temel betonu döküldü mask
Mimar Sinan Lisesi’nin temel betonu döküldü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL