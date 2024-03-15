Aykut Bozkurt, CHP'li Küçükkaya'yı kınadı

AK Parti İzmit Belediye Meclis üyesi adayı Aykut Bozkurt, CHP Meclis üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Bozkurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eslem Lina yavrumuz için düzenlenen bağış kampanyasını siyaset devşirerek, belediyenin reklamını yapmak için fırsat gören Mehmet Ümit Küçükkaya’yı esefle kınıyoruz. Cumhur İttifakı adayımız Muharrem Tutuş, uzaktan bağlantıyla da programa katılabilme alternatifine sahipken, evladımıza ve ailemize yardım etmek, her daim yanlarında olduğumuzu göstermek adına programa katılmıştır.

Yavrumuzun sağlığı söz konusu diyerek oturduğumuz masadan dahi siyaset devşirmek istediğinizi görünce şaşırmadık doğrusu. Kaygınızın Eslem bebek değil, siyasi ikbaliniz olduğunu da çok açık görmüş olduk. Küçükkaya, paylaşımında yaptığı siyasi açlığını süslü cümleleri ile kapatmaya çalışsa da, İzmitli hemşehrilerimizin vicdanına takılmıştır. Tüm bu menfi tutumunuza rağmen, siyasi hesaplar gözetmeksizin evlatlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi