Oy pusulalarının basımı başladı

İL SEÇİM KURULU’NDA SON HAZIRLIKLAR

31 Mart Yerel Seçimleri için siyasi partiler seçim kampanyalarını hızla devam ettirirken İl Seçim Kurulu ise hazırlıklarını tamamlamak üzere. Basımı başlayan oy pusulaları önümüzdeki hafta İlçe Seçim Kurullarına dağıtılacak. Seçimde görev yapacak sandık başkanlarının eğitimi de ilçe ilçe sürüyor. Tüm ilçeler, kendi sandık başkanlarının eğitimlerini verecek. Ayrıca muhtarlıklarda askıya çıkartılan seçmen sayıları da netleşti. Kocaeli’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 1 milyon 533 bin 85 seçmenin sandık başına gitme hakkı var.

4 BİN 713 SANDIK NOKTASINDA OYLAR KULLANILACAK

İl Seçim Kurulu tarafından 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkartılan seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirildi. Askı sürecinde gelen itirazların ardından seçmen ve sandık sayıları netleşti. Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 kişi sandık başına gitme hakkına sahip. Seçmenler toplam 4 bin 713 sandık noktasında oy kullanacak. Belirlenen sandıkların 16’sı seyyar sandık, 10’u ise cezaevlerinde olacak. Seyyar sandıklarda yatağa bağımlı engelliler, hastalar ve yaşlılar oy kullanabilecek.

OY PUSULALARI BASILIYOR

Yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da basıma verildi. İl Seçim Kurulu önümüzdeki hafta basımdan gelen oy pusulalarını ilçelere dağıtacak. Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için oy pusulası beyaz, ilçe belediye başkanı seçimi için oy pusulası mavi, belediye meclis üyesi seçimi için oy pusulası ise sarı renkte basılacak. Muhtarların oy pusulaları ise muhtarların kendi getirecekleri pusulalar olacak. Oy verme işlemi sabah 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Saat 17.00 itibariyle oylar sayılmaya başlanacak.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Kocaeli genelinde oy kullanılacak 4 bin 713 sandık noktasında görev yapacak sandık başkanları da tamamlandı. Sandık başkanları eğitimleri ilçelerde yapılacak. 12 ilçe seçim kurullarının, kendi ilçelerindeki sandık başkanlarının eğitimlerini 29 Mart’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Eğitimlerde sandık başkanlarına dikkat edilmesi gereken hususlar, kurallar ve oy sayma işlemleri ile ilgili bilgi verilecek.