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15 Mar 2024 - 23:32- Spor G:

Mustafa Gürsel: Ne konuşsak boş

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maçtan sonra 90 dakikayı değerlendirdi. İki maçta da kaybedecek oyunu oynamadıklarını ifade eden Gürsel gelmeyen galibiyetin camiada gerilimi tırmandığını da ifade etti

Aziz Emre Gündeşen
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“ÜZGÜNÜZ”

Deneyimli teknik adam maç sonu açıklamasında, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Oyunun başında basit ve kolay bir gol yedik. Golden sonra oyunu dengeledik, golü de bulabilirdik. Maçın genelinde topla yüzde 70 oranında sahiptik. Daha fazla pozisyona girmemiş lazımdı. Oyuna hükmeder gibi göründük, gol gelmeyince son haftalardaki olumsuz enerjinin etkisi de sahaya olumsuz yansıyor .Oyunda bir gelişme var ancak sonuçlandırmada sıkıntımız devam ediyor. Üzgünüz”

“GERİLİM SÜREÇLE İLGİLİ”

Candeias’ın pozisyonuyla ilgili olarak ise Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Candeias topu rakibe vurdurmak istedi. Oyuncu sonucu alamamanın etkisi ile istediklerini de yapamıyor. Bu işin meyvesi gol. Gerilim sadece bu maçlık değil, süreçle ilgili bir durum. Ben o anda topu rakibe vurdurmak istediğini düşünüyorum. Psikolojik yorgunluk da oyunu olumsuz etkiliyor”

“LİG DEVAM EDİYOR”

Gürsel sözlerinin devamında, “Başarılı olmak için oyun olarak takımı yükseltmek zorundayız. Takım oyununu yakalarsak başarı gelecektir. Topa hakim olma ve pas anlamında mesafe kat ediyorsun. Lig devam ediyor. Bazı şeylerin değişmesi hızlı olmuyor. Bunun hızlanması için sonucun iyi olması lazım. Bu olmayınca sıkıntıları yaşıyorsunuz. Ne yaparsan yap sonuç çok önemli. Sonuç gelmeyince biz de camia da geriliyor” dedi.

“HAKEM ŞANSI YANIMIZDA YOK”

Mustafa Gürsel açıklamalarının son bölümünde ise, “2 maçta kaybedilecek oyunu oynadık mı? Bence oynamadık… Rakipler bizden üstün müydü? Hayır… Geçen hafta hakem bu hafta penaltı pozisyonu var. Hakem şansı hiç yanımızda yok. Baktığınızda her şey tersine gidiyor ve her şey karşımızda. Elbet bir yerden dönecektir. Ne konuşsak boş” ifadelerine yer verdi.

# kocaelispor, HER, VAR, hafta

15 Mar 2024 - 23:32 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Gerçek Gerçek Gerçek - KONUŞMA HOCA BAVULUNU TOPLA. OLMAYAN KREDİN BİTTİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mart 00:01
05

Taraftar - Cennetlik adamsın... Aklı selimlere sual var senin yerin direk cennet...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:58
04

Gerçek Gerçek Gerçek - YA SEN ANLATIYORSUN MUSTAFA GÜRSEL. BEN PARADAN VAZGEÇMEM Mİ DİYORSUN? BAŞARISIZSIN. OLMADI DEYİP NEDEN İSTİFA ETMİYORSUN? HAFTAYA HANGİ YÜZLE SAHAYA ÇIKACAKSIN? BU SEYİRCİ İŞİNİ BİLİR. SANA HAFTAYA BAVULUNU HAZIRLATIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:54
03

Basiskele41 - Biz başka maç seyrediyoruz bize gelen hocalar başka bir işi basaramayanlar mazeret üretir sen git damat efendiye anlat bu masalları biraz cesaretin olsa o kutsal formaları Yusufa,Cihata,Atilla ya giydirmessin anlaşılan sezon sonuna kadar kovulmayı bekliyeceksin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:49
02

Sen farklıydın hani - Çok yetersiz bir hocasın kaç maçtır takımı 4-3-3 oynamaya zorluyorsun ikinci yarı 4-2-3-1 e dönüyorsun ilk 45 dakikayı heba ediyorsun. Candeias gibi yaşı olan adamı kanata atıyorsun ne bekliyorsun istifa et. Etmiyorsa gönderin boşa zaman harcamayın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:48
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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