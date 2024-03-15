Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 23:34- Asayiş G:

6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına: "Ona tokat atın"

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'de 5 yaşındaki kız çocuğunu "Sana dondurma vereceğim" diyerek evine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Kafamın içinde bir şeyler var" diyerek suçlamayı kabul etmedi, mağdur kız çocuğu ise olayın defalarca yaşandığını, sanığın da kimseye bir şey söylememesi için kendisini tembihlediğini ve para verdiğini söyledi. Kız çocuğu "Şikayetçi misin?" sorusuna ise "Ona tokat atın" cevabını verdi.

6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına: "Ona tokat atın" mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İddiaya göre, 2023'de yabancı uyruklu A.K. (25) isimli şüpheli, kuzeninin 5 yaşındaki kızı A.K'yi "Sana dondurma vereceğim" diyerek evine çağırdı ve çocuğa cinsel istismarda bulundu. Şüpheli, kız çocuğuna ve erkek kardeşine de para vererek, kimseye söylememeleri için tembihledi. Eve giden çocukların durumu annesine anlatması üzerine konu polise intikal etti. Şüpheli A.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUĞA SALDIRAN BEN DEĞİL BİR BAŞKASIDIR"

Tutuklu sanık A.K. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda tutuklu sanık A.K., mağdur A.K'nin annesi, taraf avukatları ve tercümanlar hazır bulundu. Mağdur A.K. ise "adli görüşme odaları" (AGO) sisteminden uzman ve tercüman aracılığıyla hazır edildi. 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen sanık A.K., "A.K. benim kuzenimin kızı olur. Ailecek birbirimize gidip geliriz. Kız çocuğuna karşı hiçbir eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. A.K'ye karşı cinsel eylemde bulunmadım, ağzını kapatmadım. Çocuğa saldıran ben değil bir başkasıdır. Sanki kafamın içinde bir şeyler var. Buna ilişkin Türkiye'de psikolojik tedavi görmedim. Ben, kardeşim ve 2 kuzenimle birlikte bekarlar evinde kalıyorum" dedi.

"SANIK KIZIM İLE OĞLUMU EVİNE GÖTÜREREK KENDİLERİNE DONDURMA VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Olaya ilişkin bildiklerini anlatan mağdur A.K'nin annesi Y.K., "Sanık eşimin amcasının oğlu olur. Aynı mahallede otururuz, evlerimiz birbirine yakındır. 4 erkek bekar yaşadıkları için eşim evlerine gitmemize izin vermiyordu. Biz sanığın evine gitmezdik ancak sanık sık sık bize gelirdi. A.K. isimli oğlum olaydan 3 gün sonra bana olayı anlattı. Sanık, kızım ile oğlumu evine götürerek kendilerine dondurma vereceğini söylemiş. Sanık evinde kızıma cinsel istismarda bulunmuş, ağzına havlu koymuş. Sanık daha sonra çocuklarıma 'Kimseye bir şey söylemeyin' diye tembih ederek para vermiş. Kanser hastası olduğum için olay günü uyuyordum, çocuklarım ise eltimdeydi. Sanık çocuklarımı eltimden alarak evine götürmüş. Çocuklarımın bugüne kadar hiç yalan söylemedi. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"BANA BOZUK PARA, ERKEK KARDEŞİME İSE KAĞIT 5 TL VERDİ"

Olaya ilişkin tercüman ve uzman eşliğinde dinlenen mağdur kız çocuğu A.K., "Olay olduğunda 5 yaşındaydım. Şimdi 6 yaşına girdim. Sanık A.K. sürekli bize geliyordu. Ben nereye gitsem peşimden geliyordu. Olay günü A.K. beni evime götürdü, üstümü çıkardı yaşananları kimseye anlatmayalım diye de bana ve erkek kardeşime para verdi. Bana bozuk para, erkek kardeşime ise kağıt 5 TL verdi. Sadece bir kez değil, defalarca üstümü çıkarttı" dedi.

"ONA TOKAT ATIN"

"Şikayetçi misin?" sorusuna ise çocuk, "Ona tokat atın" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

# VAR, para, Kocaeli, Türkiye

15 Mar 2024 - 23:34 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.260.606 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bebelac - Yabancı uyruklu?acaba canakkalede dedeleri ile birlikte savastıkları iddaa edilen zümreden mi!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:59
01

Adalet - Egerki mahkeme dava görürse bu o çocuğu yazıklar olsun derim ben direk idam hatta uçurundan asılsın en güzel ceza can çekişerek ölmesi daha hayırlı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 23:42

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü mask
Aci ailesine ikinci şok: Benzer bir kazada kuzeni öldü
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü mask
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü
Otomobile çarpmamak için ani fren yapınca yaralandı mask
Otomobile çarpmamak için ani fren yapınca yaralandı
Yüzlerce kilo at ve eşek eti ile yakalanmışlardı, serbest kaldılar mask
Yüzlerce kilo at ve eşek eti ile yakalanmışlardı, serbest kaldılar
Damper yüksek gerilim hattına değdi, akıma kapılan sürücü öldü mask
Damper yüksek gerilim hattına değdi, akıma kapılan sürücü öldü
Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı mask
Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL