Sokak hem çamur içinde hem karanlık

2 ay önce istimlak yapılarak sokaklarındaki yolun genişletildiğini söyleyen vatandaşlar, “İstimlak yapıldı, yolumuz genişletildi. Ama ondan sonra yolu öylece bırakıp gittiler. Yağmur yağdığında çamur ve su içinde kalıyoruz. Güneş açtığında yol kuruyor ve bu kez toz içinde kalıyoruz. Yolumuzun bir an önce asfaltlanmasını talep ediyoruz. Gerçekten bu şekilde çok zorlanıyoruz. Sadece yolun yapılmaması değil yolun aydınlatılmaması da ciddi bir sorun. Yol çalışması yapıldığı günden bu yana sokağımızda sokak lambalarımız yanmıyor. Geceleri çok karanlık ve ürkütücü oluyor. Bu konuda da çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.