Bu kadar ekmek neden çöpe atılıyor?

Çöplerin yanlarına bırakılan ekmeklerin hem israf olduğunu hem de sokak hayvanlarına bu şekilde besleme yapılmasının da doğru olmadığını belirten vatandaş, “Ülkemizde bu kadar yoksulluk varken çöp kutularının yanına poşetlerle bırakılan ekmekler gerçekten çok yazık. Yani yemeyeceğiniz ekmeği almayın, sokağa atmak yerine evininizde değerlendirin. Ekmeği bu şekilde sokağa atmak doğru değil. Bu ekmekleri sokak hayvanları yiyor. Bu ekmeklerin ne kadar beklediği nasıl bakteriler olduğu, sokak hayvanlarını hasta edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Lütfen ekmekleri böyle israf etmeyin. Bu kadar yoksulluk çeken insan varken bu ekmeklerin çöpte olması, israf edilmesi gerçekten insanın canını acıtıyor” dedi.