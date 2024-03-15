Refüje giren araç bariyeri biçti: 1 yaralı

Kaza, D-100 bağlantı yolu İstanbul istikameti Çayırova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ALE 159 plakalı Ford marka panelvan, refüjdeki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 5 metre boyunca demir bariyerleri biçen araçta bulunan sürücü N.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinden ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç kullanılmaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.