"Bu taraftar seni hiçbir zaman Kocaelispor başkanlık makamına yakıştıramadı"

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig yolunda çıktığı maçlardan birkaç haftadır istediği sonuçları alamayan Kocaelispor, sezonun 27. haftasının açılış maçında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup oldu. Körfez ekibinin taraftar grubu Hodri Meydan, maçın ardından doğrudan kulüp başkanı Engin Koyun’u hedef alan çok sert açıklama yaptı. Gece yarısı yapılan sosyal medya paylaşımla Koyun’dan başkanlığı bırakması istendi. Hodri Meydan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Seni bu şehirde, Kocaelispor başkanlık makamında hiç kimse istemiyor. En son yapılan kongrede, yeniden başkanlığa seçildiğin gün de dahil olmak üzere hiçbir zaman bu taraftar seni Kocaelispor başkanlık makamına yakıştıramadı. Şehre döner dönmez, ilk işin başkanlık görevini bırakmak olsun. Artık bu taraftarı başka şeylere zorlama. İstifa da bir hizmettir. Son hizmetini yap, hesabı öde ve koltuğu acilen bırak."
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.