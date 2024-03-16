Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentin farklı noktalarında çiçeklendirme ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Derince Çınarlı Mahallesi Semih Sokak’ta bulunan orta refüjde çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. 800 adet fidan ve ağacın dikildiği refüjde çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere toprak serimi ve tesviyesi yapıldı. Ekipler, yaklaşık 380 metreküp toprak serimi gerçekleştirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.