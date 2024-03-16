Ev alacak herkesi ilgilendiriyor: Konut satışında piyasa ne zaman düzelir?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldı. Hal bölye olunca gayrimenkul piyasasında kısmen yavaş da olsa bir hareketlenme var. Peki konut satışında piyasa ne zaman düzelir? Konuyla ilgili merak edilenleri Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

Özelmacıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Konut satışlarıyla alakalı şubat verileri açıklandı. Buna göre şubat ayında 93 bin 902 konut satıldı. Geçen yılın şubat ayına göre gerçekleşen artışta deprem faktörünü unutmamak lazım. Depremden sonra tüm gayrimenkul piyasalarında bir durgunluk başlamıştı. Bunu ocak ayına göre değerlendirmek gerekiyor. Ocak ayına göre şubatta gayrimenkul satışları yüzde 17 seviyesinde arttı. Gayrimenkul piyasasında kısmen yavaş da olsa bir hareketlenme var diyebiliriz.

‘ARSA VE ARAZİ KONUTTAN DAHA ÇOK SATILDI’

Şubat ayında konuttan daha fazla arsa ve arazi satıldı diyebiliyoruz. Toplamda tüm gayrimenkul satışları 217 bin 888 oldu. Konut dışı gayrimenkul piyasalarında hareketlenme var. BDDK’nın haftalık verilerine bu yansıdı. Konut kredi hacminde son 1 aydır genişleme kendisini gösteriyor. Konut kredisi hacminde yaklaşık 8 milyar TL’lik artış yaşandı.

‘BU GAYRİMENKULÜN HAREKETLİLİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Aralık ve ocak ayında ipotekli satışlarda en düşük seviyeleri görmüştük. Aralık ayında yüzde 4 ile 11 ayın en düşük seviyelerini görmüştük. Ocak ayında yüzde 7 olmuştu. Şubat ayında kısmen bir artış var. İpotekli satışların konut satışları içerisindeki payı yüzde 9.4 olarak gerçekleşti. Bu da gayrimenkulde hareketliliği gösteriyor.

PİYASA NE ZAMAN TOPARLANACAK?

Konut piyasasındaki hareketlenmeyi ilk iki çeyrekte yavaş görüyor olacağız. Mevduat faizlerinin yüksek olması, krediye erişimdeki problemler, hükümetin ikinci eve yönelik getirdiği kriterler, yüzde 25 kira sınırlaması gibi faktörler konut yatırımı önünde engel olarak duruyor. Yılın ikinci çeyreğinde mevduat faizlerinde ve enflasyonda yaşanacak düşüşlerle beraber gayrimenkul piyasaları etkilenecektir. Toparlanma genel anlamda üçüncü çeyreğin sonunu bulabilir.

‘ARTIŞLAR ÜRETİCİYİ ETKİLİYOR’

Krediye erişim ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Piyasada inşaat maliyetleri artıyor. Ocak ayında inşaat maliyetleri yıllık yüzde 67.87 arttı. Malzeme endeksi 51.58 artarken, işçilik endeksi yüzde 102.88 arttı. Bu çerçevede baktığımızda maliyet artışları gayrimenkulde üretici kısmını etkiliyor.

‘1 MİLYON TL İÇİN AYLIK 31 BİN 352 TL GERİ ÖDEME’

Bankalarda faiz oranına baktığımızda yüzde 2.95’ten başlayan faiz oranları var. Kredilerin kısıtlaması gayrimenkulün türü ve enerji kimlik seviyesine göre, kişinin evinin olup olmamasına göre farklılık gösteriyor. 120 ay vade ve yüzde 3.05 faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık geri ödeme 31.352 TL seviyesinde diyebiliriz.”

Kaynak: Milliyet