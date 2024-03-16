Gece uyuduğu iş yerinde yanarak can verdi

Yangın, sabah saatlerinde Başiskele ilçesi sanayi sitesinde bulunan makine imalat, tamirat ve bakımı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik ısıtıcısından dolayı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, iş yerinde kalan yabancı uyruklu işçinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.