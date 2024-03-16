İkinci elde ibre yeniden yukarı döndü

İkinciel araç fiyatlarında yaklaşık yedi ayı bulan düşüş trendi sona erdi. Fiyatlarda Haziran 2023’te başlayan ve yüzde 25’i bulan gerileme bu yılın ocak ayı itibarıyla duraksarken şubatta yeniden yukarı yönlü harekete geçti. Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle şubat ayında ikinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 3 arttı. Uzmanlar, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede ikinci el araç piyasasında yedi ay süren fiyat düşüşünü “normale dönüş dönemi” olarak nitelerken, ‘al-sat’çıların piyasadan çekilmeye başladığı Haziran 2023’ten bu yana ilan platformundaki ilan sayısının yüzde 54 artarak 550 bin adetten 850 bin adede çıktığını söyledi.

İLAN SAYILARI ARTTI

Haziran 2023’ten Ocak 2024’e kadar olan dönemde ikinci el fiyatlarında ortalama yüzde 25’lik bir düşüş yaşandığını hatta kimi modellerde düşü-şün yüzde 30’lara ulaştığını belirten otomotiv veri şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde yaşanan 7 aylık dönem fiyatların nor-male dönmesi ve piyasadaki spekülatif balonun sönmesi olarak yorumlanabilir. Aynı dönemde ilan sayılarına bakıldığında ise, yaklaşık 550 bin adetten 850 bine çıkarak yaklaşık yüzde 54’lük bir artış yaşanmıştır. Bu artış, piyasadaki araç arzının önemli ölçüde arttığını ve alıcıların daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olduğunu gösterir” dedi.

YENİDEN YÜKSELME DÖNEMİ Mİ

Fiyatlardaki düşüşün Haziran 2023 değil Ağustos 2023 itibarıyla başladığını belirten VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ise satış ve ilan fiyatları arasındaki farkın giderek azaldığına işaret etti ve şunları söyledi: “Enflasyon ve kurdaki değişimlerin de etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında artış yaşandı. Geçen yıl ağustos ayından kasım ayına kadar düşüş gösteren ikinci el araç fiyatları, 2024 yılı şubat ayına kadarki süreçte yükselme grafiği çizerek Şubat 2024’te yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu durum ikinci el araçların değerinin yükselme trendine girdiğini gösteriyor.”

FİYATLAR NASIL DÜŞTÜ NEDEN TEKRAR ARTIYOR

Geçtiğimiz yılın ilk yarısına kadar kur ve enflasyonda yaşanan gelişmelerle birlikte piyasa koşullarından daha düşük seyreden faiz oranları (otomotivdeki küresel tedarik sorunlarının da etkisiyle) sıfır otomobili bir yatırım enstrümanı haline getirmişti. Bu dönemde satılan her 10 araçtan 4’ü spekülatif amaçlı alınıyor ve ederinden çok yüksek fiyata hemen ilana çıkartılıyordu.

Seçimlerin ardından faizde izlenen yeni politikalarla finansal enstrümanların artmasının yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın 6 ay ve 6 bin km sınırlaması, ikinci el aracın sıfırından yüksek fiyatla satılamaması gibi önlemleri yatırım amaçlı alımların önünü geçti. Böylece fiyatlar düşmeye yani normal seviyesine gelmeye başladı. Peki, normalleşen piyasada ikinci el araç fiyatları ne olacak? Konuyla ilgili sorumuzu yanıtlayan Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Son bir yılda yüzde 65-70’lik bir artış gösteren ikinci el araç fiyatlarının, mevcut eğilimler ve makroekonomik faktörler ışığında, kısa vadede düşüş yerine daha da artış göstermesi muhtemeldir” yorumunda bulundu.

Kaynak: Hürriyet