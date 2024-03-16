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Başiskele’de, CHP ile Saadet Partisi gerginliği

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CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman, Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’nun kendisine yönelik ‘neyin çabası içerisindesiniz’ sözlerine cevap verdi. Acurman, yaptıkları ittifak görüşmelerinde Mutlu’ya CHP çatısı altında başkan adayı olmayı teklif ettiğini fakat bunun kabul görmediğini açıkladı.

Yavuz Solmaz
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Başiskele’de, CHP ile Saadet Partisi gerginliği mask
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ACURMAN VE MUTLU GERİLİMİ SÜRÜYOR

CHP ve Saadet Partisi arasında Başiskele’de, Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’nun desteklemek için uzun süre görüşmeler gerçekleşti. İddialara göre görüşmelerin sonunda meclis üyesi liste sıralamasında CHP’nin taleplerinin karşılık bulmadı ve CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman partisi tarafından belediye başkan adayı gösterildi. Zafer Mutlu son olarak Acurman’a yönelik ‘neyin hesabı içerisindesiniz’ sözlerini kullandı. Acurman bu açıklama üzerine Zafer Mutlu ile yapılan ittifak görüşmelerin tüm detaylarını paylaştığı video ile açıkladı.

KAZANMAMIZIN TELAŞI İLE YALAN SÖYLÜYOR DEDİNİZ

CHP Başiskele Belediye Başkanı Anıl Acurman sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Neyin hesabındayız biliyor musunuz; bu kente çağdaşlığı, Atatürk aydınlığını, hakça düzeni getirmenin hesabındayız, benzer 4 adayın arasından sıyrılıp bu kenti ışıl ışıl kılmanın peşindeyiz. Beş yıl önce Atatürk aydınlığını en kıymetli değerleri sayan komşularımızı arkanıza almış olmanız onların oyuna ipotek koyduğunuz anlamına gelmiyor. Seçmenimiz kendi partisine ve düşüncesine oy vermek istediği için biz yola çıktık. Sizi aday olarak desteklememizi istediğiniz o birebir masada konuşulanlar için ben ısrarla abi-kardeşiz dediğim halde siz bana herhalde bizim kazanmamızın telaşı ile yalan söylüyor dediniz.

CHP ÇATISI ALTINDA BAŞKAN ADAYLIĞI DÜŞÜNÜN DEDİM

Gerçek şu ki siz bırakın CHP’ye ilk sırayı vermeyi ya da mecliste eşit temsili ilk teklifinizde 2. ya da 3. sıradan biri dediniz, tepkim üzerine en sonunda 2-5-7-9-12 şeklinde teklif sundunuz. Ben bu durumu nezaket gereği ve genel merkezimizin isteğiyle örgütüme harfiyen aktardım, örgütüm kabul etmedi. Ben size aylar önce ofisime geldiğinizde dahi yanınıza gerçek bir çağdaşlık görüntüsü kurmalısınız ki size ben ve seçmenlerim inanalım, size yürekli şekilde gelip CHP çatısı altında başkan adaylığını düşünün dedim. Şimdi çıkmış beni yıllardır örgütümle göğüs göğse mücadele ettiğim AKP düşüncesiyle iş tutmakla itham ediyorsunuz.

BİRİNCİ SIRADA BİR ATATÜRK KADINI OLMALI DEDİM

Şunu artık öğrenin; biz pazarlık partisi değil bir ideolojinin, bir inancın Atatürk aydınlığının partisiyiz. Birinci sırayı da verseniz bizim seçmenimiz siz yoksanız oy yok diyorsa biz makamları değil onları dinleriz. Sizden ne makam, ne başkan yardımcılığı, ne meclis üyeliği dilendim. Teklifinizi dinledim ve örgütüme açıklayabilmek adına sizden tek bir şey rica ettim, bir Atatürk kadını 1. sırada olmalı ki bir çizgiyi ispat edin dedim onu da uygun görmediniz. Mustafa abi uygun kaçar dediniz. Örgütüme vekillerime il başkanıma ne dediyseniz onu anlattım. Kimseye yalan söylemedi, basına da çevreme de neyse onu anlattım.

İYİ Kİ ADAY OLDUM VE SAHADA BİZİ BEKLEDİKLERİNİ GÖRDÜM

Dert meclis üyelikleri değil seçmenimizin talebi dedim. İyi ki de aday oldum ve sahada insanların bizi özlemle beklediklerini gördüm. Son olarak sayın başkan “Yalnızca bir ilçeden vazgeçecektiniz ne vardı?” demişsiniz, şunu bilin ki sizin için Başiskele ‘bir ilçe’ olabilir ama bizim için yaşadığımız, gönülden bağlandığımız ev, yuvadır. Ben ve temsil ettiğim kitle artık bu evde sosyal demokrasinin, Atatürk aydınlığının hakim olmasını istiyor. Biz bu istek için buradayız. Benim seçmenim, güzel yürekli güzel komşularım tek bir görüşe mahkum değil. Korkmayın bu kente sosyal demokrasi çok iyi gelecek.  Eski dosttan düşman olmaz, merak etmeyin. Bizim derdimiz günün iktidarıyla ve korkmayın onlar değil biz kazanacağız.”

# başkan, sosyal, meclis, ilçe

16 Mar 2024 - 10:13 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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