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Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş, TİP’in herkesin güvenle oturacağı konutlar yapacağını belirterek, “Bizim depremde güvenle oturacağımız bir eve ihtiyacımız var, onlar onu yapmazlar. TİP ne yapacak derlerse onlara söyleyin, TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak mask
Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak
Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş seçim çalışmaları kapsamında Köşklüçeşme Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam yapılan toplantıda vatandaşlara seslenen Erkan Baş, Gebze’de işçi sınıfını birleştirdiklerini belirterek, “1 Nisan’da, Gebze’de kimsenin şaka yapmasına gerek kalmayacak, herkesin yüzü gülecek. Çünkü biz hep beraber güzel bir şaka yapacağız. O makam koltuğunu alıp Gebze’nin kent meydanına getireceğiz. Herkes görecek ki, Gebze artık koltukta oturulup yönetilmeyecek.” diye konuştu.

Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak

“BİZ ONLARIN İÇİNİ İNSAN SICAKLIĞIYLA DOLDURACAĞIZ”

Projelerinin olmadığına yönelik sözlere değinen Erkan Baş, “Şimdi diyorlar ki, TİP Genel Başkanı gelmiş, Gebze’de aday olmuş. Huzurları bozuldu, burada çok büyük bir birlik oluştu, Gebze’de işçilerin yönetimine dair çok büyük bir adım atılmış oldu. Diyorlar ki, bunların Gebze’ye dair projeleri yok, ben Gebze’yi adım adım geziyorum, bir sürü kocaman binalar yapmışlar, hepsinin içi bomboş biz onların içini insan sıcaklığıyla dolduracağız.” dedi.

Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak

“TİP HERKESİN GÜVENLE BARINACAĞI KONUTLAR YAPACAK”

Erkan Baş herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacaklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onların derdi, müteahhitleri zengin etmek. Bizim eve ihtiyacımız var, bizim depremde güvenle oturacağımız bir eve ihtiyacımız var, onlar onu yapmazlar. TİP ne yapacak derlerse onlara söyleyin, TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak, katılımcı bir yönetim kuracak, kadınların iş hayatına daha fazla katılabilmesi için kreşler yapacak, Gebze sınırlarındaki tüm devlet okullarında okuyan öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek dağıtılacak.”

Erkan Baş: TİP herkesin güvenle barınacağı konutlar yapacak

# başkan, VAR, Türkiye, seçim, ifade, Gebze

16 Mar 2024 - 10:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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