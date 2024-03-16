Şanlıurfa’dan 4 puan fazla toplayabildik

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Dün Başkent deplasmanından 2-0lık sonuçla mağlup olarak ayrılan Kocaelispor’da kötü gidişat devam etti. Yeşil siyahlı temsilcimiz oynadığı son 6 maçta sahadan galibiyetle ayrılamazken bu maçlarda yalnızca 3 puan toplayabildi. Ligin ikinci yarısında 12 puan toplayabilen Kocaelispor, düşme hattında yer alan ve ikinci yarıda 8 puan toplayabilen Şanlıurfaspor’dan 4 puan fazla toplayabildi. Lider Eyüpspor 19 puan toplarken Göztepe ikinci yarıda 23 puan toplamayı başardı. Boluspor ise topladığı 20 puanla ikinci yarının en çok puan toplayan ikinci takımı oldu.

İKİNCİ YARI PUAN DURUMU

Göztepe: 23

Boluspor: 20

Eyüpspor: 19

Erzurum FK: 18

Çorum FK: 15

Bandırmaspor: 14

Gençlebirliği: 13

Bandırmaspor: 12

Manisa FK: 12

Keçiörengücü: 12

Manisa FK: 12

Sakaryaspor: 12

Kocaelispor :12

Tuzlaspor: 11

Adanaspor: 8

Ümraniyespor: 8

Şanlıurfaspor: 8

Altay: 7

Giresunspor: 1