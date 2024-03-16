Şanlıurfa’dan 4 puan fazla toplayabildik

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR
Dün Başkent deplasmanından 2-0lık sonuçla mağlup olarak ayrılan Kocaelispor’da kötü gidişat devam etti. Yeşil siyahlı temsilcimiz oynadığı son 6 maçta sahadan galibiyetle ayrılamazken bu maçlarda yalnızca 3 puan toplayabildi. Ligin ikinci yarısında 12 puan toplayabilen Kocaelispor, düşme hattında yer alan ve ikinci yarıda 8 puan toplayabilen Şanlıurfaspor’dan 4 puan fazla toplayabildi. Lider Eyüpspor 19 puan toplarken Göztepe ikinci yarıda 23 puan toplamayı başardı. Boluspor ise topladığı 20 puanla ikinci yarının en çok puan toplayan ikinci takımı oldu.
İKİNCİ YARI PUAN DURUMU
Göztepe: 23
Boluspor: 20
Eyüpspor: 19
Erzurum FK: 18
Çorum FK: 15
Bandırmaspor: 14
Gençlebirliği: 13
Bandırmaspor: 12
Manisa FK: 12
Keçiörengücü: 12
Manisa FK: 12
Sakaryaspor: 12
Kocaelispor :12
Tuzlaspor: 11
Adanaspor: 8
Ümraniyespor: 8
Şanlıurfaspor: 8
Altay: 7
Giresunspor: 1
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.