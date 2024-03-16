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Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti

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Düğünde takılan altınlar kadının mı, erkeğin mi? Yargıtay bu kez son noktayı koydu. Artık damada takılanlar damadın, geline takılanlar ise gelinin olacak. İşte ayrıntılar...

Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti mask
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YARGITAY "DAMADA TAKILAN TAKILAR DAMADIN" DEDİ

Çiftlerin arası açıldı, kavgalar yaşandı. "Düğünde takılan altınlar erkeğin mi kadının mı?" sorusu tekrar tartışma başlattı. Ancak Yargıtay son noktayı koydu. Detayları CNN TÜRK'e anlatan Avukat Selin Kırhan, "Düğünde takılanlar artık sadece kadına ait olmayacak. Biliyorsunuz ki kadına aittir diye keskin bir karar vardı. Son olarak Yargıtay içtihat değişikliğine gitti. Artık bu damatları, gelinleri kızıştıracak bir haber olabilir. Yargıtay diyor ki son güncel olarak geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın. Tek bir kriter var. O da özgülenme kriteri. Bu da ne demek? Kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Onun dışında damada para, altın vs. takıldıysa bunlar damadın olacak" dedi.

Takıların kime takıldığının nasıl belirlendiğini de anlatan Avukat Selin Kırhan, "Özellikle bu düğün videoları, düğün fotoğraflarına bunlara bakılır. Buradan bir liste çıkarılır. Uzman kuyumcu bilirkişi ile beraber raporlaması yapılır. Bu raporlamaya göre de kime ne takılmış ona göre de ayırt edilir" diye konuştu.

Kaynak: CNN TÜRK

# para, VAR

16 Mar 2024 - 10:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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