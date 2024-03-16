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Çeyrek altın talebi katlandı! Darphane günde 600 kilo altın işliyor

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Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların altın talebi arttı. Artan talebe kuyumcu yetişemedi. Darphane çift vardiyaya geçti. Yılın ilk 2 ayında değeri yaklaşık 9 milyar lira olan 4 milyon çeyrek altın üretti. Şubattaki üretim aralık ayının yaklaşık 3 katı oldu. Çeyrek fiyatı ise 4 bin liranın üzerine demir attı.

Çeyrek altın talebi katlandı! Darphane günde 600 kilo altın işliyor mask
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Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. Daha da yükselecek beklentisiyle özellikle fiziki altın talebinde son dönemde rekor artış yaşanıyor. Buna karşılık altın satan neredeyse yok.

Bu nedenle kuyumcular talebe yetişemiyor. Piyasada çeyrek ve yarım altın bulunamıyor. Darphane bu nedenle üretimde çift vardiyaya döndü. İlk 2 ayda 4 milyon çeyrek altın piyasaya sürüldü. Bunun da güncel fiyatı 9 milyar lirayı aşıyor.

Aldıkları yeni önlemler hakkında bilgi veren Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, şunları söyledi: “Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretiyorduk, şu anda 2 vardiyada günlük 600 kilogram üretim yapıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11’e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz. Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz.

 

Arz probleminin olmadığını vurgulayan Hekim, “Fakat 3-5 günlük gecikmeler yaşanabiliyor. Bunun çok da normal olmayan bir kısmı da spekülatif olan piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı talep artışı” diye konuştu. Pandemi döneminde de böyle bir talep artışı olduğunu belirten Hekim, “O dönem 3 vardiya çalışmıştık ve problemi çözmüştük. Şimdi 2 vardiya ile talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz” dedi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2023’te üretilen çeyrek altın miktarı 2022’ye göre yüzde 67.8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede çıkmıştı. 2022’deki çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu. Bu yılın ilk 2 ayında yani ocak ve şubat döneminde ise 4 milyon 87 bin 610 adet çeyrek altın üretildi. Çeyrek altın üretimi Aralık 2023’te 836 bin 920 adede kadar gerilemişti.

Yeni yılda fiyatlar artınca üretim de arttı. Ocak ayında 1 milyon 826 bin 950 adet, şubat ayında ise 2 milyon 260 bin 660 adet üretim yapıldı. Bir başka deyişle şubatta aralık ayının 2.7 katı çeyrek altın üretildi. Çift vardiya ile bu ay çeyrek altın üretiminde rekor kırılması bekleniyor. En yüksek çeyrek üretimi 3.3 milyon adetle Mart 2021’de gerçekleşmişti.

Piyasalarda ve dünyada arz-talep dengesizliği olduğunu aktaran Hekim, şöyle konuştu: “Çünkü altın sınırlı ve uzmanların ifadesine göre dünyada altın üretimi aslında zirvesine ulaştı ve düşmeye başladı. Ama talep sürekli artıyor. Altın sadece bir ziynet ya da hediyelik ürün olarak değil, iletkeni yüksek olduğu için teknolojide ve sağlık sektöründe kullanılıyor. Dolayısıyla altına olan ihtiyaç dünyada gittikçe artıyor ama altın arzı dünyada artamıyor. Sınırlı sayıda altın var. Bundan dolayı da fiyatların pozitif yönde sürekli artmasıyla karşı karşıyayız. Sadece Türkiye’de değil dünyada da durum aynı.”

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT!

Altın üretimine de değinen Mehmet Hekim, “Ülkemizde Cumhuriyet altını üretmekle ilgili tek yetkili kurum Darphane. Darphane dışında merdiven altı yapılan ürünler legal değil. Ve bunlardan kaçınmak gerekiyor. Ciddi anlamda ayar problemleriyle karşılaşıyoruz. Onun için vatandaşlarımız ve kuyumcu esnafları altını mutlaka Darphane’den almalılar” dedi.

Kaynak: Posta

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16 Mar 2024 - 10:51 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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