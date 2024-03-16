“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükakın, Çanakkale Zaferi ile asırlarca esaret altında yaşamış milletler için istiklal meşalesinin yakıldığını ifade ederek” Çanakkale’de, İstiklal Savaşı destanımızın önsözünü kanlarımızla yazdık. Tarihimizin en şerefli cümlelerini teşkil eden ve kanlarımızla yazılan bu önsözün içinde; milletine bağlılık, hürriyet arzusu, vatan aşkı ve büyük millet olmanın şuuru yatmaktadır” dedi.

Çanakkale Savaşının, Türk milletinin geleceğine yön verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sözlerine şöyle devam etti” Çanakkale’de kazandığımız zafer, hiçbir milletin sahip olamayacağı bir ruhla elde edildi. Bu zafer; ileri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine vatan için göğüs göğse çarpışarak kazanıldı. Köklerimizden gelen bu Çanakkale ruhu, aziz milletimizin hafızasında o günkü olduğu gibi hiçbir zaman silinmemek üzere yer edindi.

Her yıl 18 Mart’ta Türkiye’nin, Kocaeli’nin gözyaşları Çanakkale’ye akar. Bize düşen görev bugünlerimizi borçlu olduğumuz şehitlerimizin fedakarlığını yeni nesillerin hafızasında canlı tutmaktır. Bu asil ruhu çocuklarımıza öğretmeyi asli bir görev biliyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir.

Bu vesile ile Çanakkale’de Allah için, vatan için, bayrak için göğüslerini siper ederek bizlere bu büyük zaferi, aziz vatanımızı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Türk ordusunun kahraman mensuplarına ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kaynak: Bülten