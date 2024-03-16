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Dilan-Engin Polat için istenen ceza belli oldu

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Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat ve eşi Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dilan-Engin Polat için istenen ceza belli oldu mask
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Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianemede silahlı saldırının failinin de "Daltonlar Çetesi" olduğu belirtilirken Dilan Polat, tehdit videosunda hedefin Banu Parlak olmadığını savundu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sabah gazetesinden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, iddianamede silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu da belirtildi.

İDDİANAMEDE YER ALAN İDDİALAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan Polat'ın Parlak'ı tehdit ettiği video yer aldı.

Tehdit videosunun ardından kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Şüpheliler talimat doğrultusunda 1 Ekim gece saatlerinde Parlak'ın işyerine 2 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği, saldırı nedeniyle 45 bin Türk Lirası kadar maddi hasar oluştuğu, işyerinin camında 5 kurşun deliği olduğu tespit edilirken işyerinin önündeki yolda da toplam 9 mm çapında 5 boş kovan ele geçirildiği belirtildi.

"POLAT AİLESİNDEN BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM"

İddianamede yer verilen Banu Parlak'ın şikayet dilekçesinde ise; "Dilan Polat eski arkadaşımdı. Aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma kurmam üzerine Dilan Polat ve Engin Polat bana husumet beslemeye başladı. Bu husumetimiz nedeniyle başlayan hukuki süreçler sonuçlandı. Ancak son zamanlarda kamuoyuna duyurulan bazı itiraf ve ihbar mahiyetindeki açıklamaları sebebiyle Engin ve Dilan Polat'ın benimle hukuk sınırları dışında hesaplaşma gayreti içerisine girdiklerini ve beni öldürtmek istediklerini anlıyorum. Basına da yansıyan bir videoda Halil İbrahim Kalkan isimli şahıs, Engin, Dilan Polat ve Gürsel Yılmaz tarafından azmettirilen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığını, kendisinden beni ve Seyhan Soylu'yu vurmasını istediklerini ancak kendisinin kabul etmediğini açıkladı. Polat ailesinden beni öldürtmek istedikleri için şikayetçiyim. İşyerime ilk silahlı saldırı gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabımdan 'İşyerime geçiyorum' şeklinde paylaşım yaptığım bunun üzerine işyerime tekrar silahla ateş edildiğini öğrendim. Can güvenliğimden endişe ettiğime dair paylaşımlar yaptım.

Dilan'ın açıklamaya ilişkin haberleri kendisinin yaydığını düşünüyorum. 30 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Dilan Polat beni arayarak 'Kardeşim Sıla'yı içeriye aldılar. Engin'i de, beni de alacaklar bak yapma, o görüntüleri sen yaydın' dedi. Görüşmeden yaklaşık 5 saat sonra işyerim kurşunlandı. Dilan kız kardeşi Sıla'nın gözaltına alınması sebebiyle beni sorumlu tutuyordu. Son paylaşımlarından birinde ekmeği öperek 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' dedi." ifadelerini kullandığı görüldü.

"HEDEF O DEĞİLDİ"

Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın ifadeleri de iddianameye yansıdı. Dilan Polat, tehdit videosunda "hedefin Banu Parlak olmadığını" dile getirip suçlamaları kabul etmediği de sözlerine ekledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianamede Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in "Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

 

Kaynak: NTV

# sosyal, para

16 Mar 2024 - 11:09 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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