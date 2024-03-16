Gölcükspor, lideri ağırlıyor

HEM GÖLCÜKSPOR’U, HEM DE GEBZESPOR’U İLGİLENDİRİYOR

Bu sezon BAL’da şampiyonluk yarışından erken kopan Gölcükspor, il sıralamasında kendisine avantaj sağlamak istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, 22. hafta maçında da sahasında lider Çorluspor ile karşılaşacak. Gölcükspor, bu maçı kazanıp, hem il sıralamasında avantaj sağlamak isteyecek, hem de şampiyonluk yarışında Gebzespor’un yolunu açmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Çorlu’da oynanan karşılaşmayı Gölcükspor 4-3 kaybetmişti. Pazar günü Gölcük Stadı’ndaki maça spor severlerin çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.