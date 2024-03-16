Engin Koyun, "Yoruldum, yıprandım"

RECEP DURUL DEVAM EDECEK

Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Kocaelispor Başkanı Engin Koyun görevi bırakma kararı aldı. Engin Koyun karşılaşmanın ardından görüştüğü yönetim kurulundaki arkadaşlarına süreçten dolayı çok yorulduğunu ve yıprandığını ifade etti. Engin Koyun’un kısa bir süre içerisinde kamuoyuna resmi olarak açıklama yapması bekleniyor. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun’un yerine göreve Başkanvekili Recep Durul devam edecek.