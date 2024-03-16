Engin Koyun, "Yoruldum, yıprandım"

RECEP DURUL DEVAM EDECEK
Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Kocaelispor Başkanı Engin Koyun görevi bırakma kararı aldı. Engin Koyun karşılaşmanın ardından görüştüğü yönetim kurulundaki arkadaşlarına süreçten dolayı çok yorulduğunu ve yıprandığını ifade etti. Engin Koyun’un kısa bir süre içerisinde kamuoyuna resmi olarak açıklama yapması bekleniyor. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun’un yerine göreve Başkanvekili Recep Durul devam edecek.
RECEP DURUL DEVAM EDECEK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yuvacıklı - Hala uyuyor galiba engin koyun ve yönetimi hala bir açıkla gelmediğine göre
Mert Güncan - Yönetim de yoruldu , yıprandı sezon sonu hepsi bırakmalı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.