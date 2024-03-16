Derince Deniz Mahallesi için ihale yapıldı

7 FİRMA KATILDI

Derince Deniz Mahallesi Kentsel dönüşüm Projesi yapım ihalesi dün yapıldı. Derince’de yaklaşık 10 yıldır gündemde olan ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yoğun çalışması ile çözülen Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin ihalesine 7 firma katıldı. Muhammen bedeli 804 milyon 70 bin lira olan ihaleye teklif veren 7 firmanın 6’bı muhammen bedelin altında teklif verdi.

239 KONUT YAPILACAK

Derince Deniz Mahallesi’nde yerinde dönüşüm projesi için mahallede hak sahipleri ile anlaşma sağlandı ve mahalledeki evlerin tamamı yıkıldı. Yıkılan evlerin yerine yapılacak olan yeni 239 konut ve 39 dükkan için yapılan ihalede Artı Değer İnşaak ve Ayyıldız Gayrimenkul ortaklığı, 721 milyon 65 bin lira ile en düşük teklifi verdi. Kaş Enerji iye Es Grup ortaklığı 738 milyon 61 bin, Temelkom Mühendislik ile MŞÇ İnşaat 745 milyon 961 bin, Navyap Gayrimenkul 759 milyon 665 bin, Haldız İnşaat 775 milyon, Metron Yanı ve Tekon Yapı ortaklığı 793 milyon, MS Mega yapı 828 milyon 922 bin lira teklif verdi. Yapılacak değerlendirmenin ardından ihaleyi alacak firma belli olacak. Firmanın belli olmasıyla yer teslimi yapılacak ve hak sahiplerinin evleri inşa edilmeye başlanacak.