Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Yuvam Akarca’da 13 Nisan 2023’te yıkılan istinat duvarı ve zarar gören daireler tamamlandı. Yuvam Akarca 4. Bölge Başkanı Fikret Aladağ, büyük bir çaba ile istinat duvarını yapan ve zarar gören dairelerin tadilatını yapılmasında emeği olan Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler mask
Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler
Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTİNAT DUVARI TAMAMLANDI

İzmit Yuvam Akarca Mahallesi Akik Sokak’ta bulunan istinat duvarı 13 Nisan 2023 tarihinde belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. İstinat duvarının çökmesinin ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi istinat duvarını tamamladı, hasar gören 28 dairelik B2-9 blokun arka cephesinde zarar gören dairelerinin tadilatı yapıldı ve ev sahiplerine teslim edildi. İstinat duvarının yapılması, evlerin tadilatının tamamlanmasının ardından binanın bulunduğu 4. Bölge Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etmek için açıklama yaptı.

Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler

KAT MALİKLERİ EVLERİNE KAVUŞTU

Yuvam Akarca 4. Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Aladağ, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “13 Nisan’da meydana gelen olayın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olay yerine geldi ve burada süreci takip etti. Ardından tüm ekibine talimat vererek ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Tüm süreci yönetim başkanımız tam anlamı ile tüm mağduriyetleri giderdi. Yıkılan istinat duvarının tüm tetkikleri yapılıp yerine yenisi yapıldı. İstinat duvarı ile blok arasında ağaçlar dikilerek peyzaj işleri de büyük bir titizlikle yapıldı. Aynı zamanda B2 Blokun kat maliklerinin de mağduriyetleri giderildi ve 28 kat maliki evlerine yerleşti. Bunu sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler
Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler

# Kocaeli, Büyükşehir, çalışma, İzmit, tahir büyükakın

16 Mar 2024 - 11:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür” mask
“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür”
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti mask
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti
Büyükşehir’e ait 8 iş makinesi satışı için ihale mask
Büyükşehir’e ait 8 iş makinesi satışı için ihale
Sigara paketleri için yeni karar mask
Sigara paketleri için yeni karar
Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor mask
Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor
Oy pusulalarının basımı başladı mask
Oy pusulalarının basımı başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL