Akarca’da istinat duvarı tamamlandı Büyükakın’a teşekkür ettiler

İSTİNAT DUVARI TAMAMLANDI

İzmit Yuvam Akarca Mahallesi Akik Sokak’ta bulunan istinat duvarı 13 Nisan 2023 tarihinde belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. İstinat duvarının çökmesinin ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi istinat duvarını tamamladı, hasar gören 28 dairelik B2-9 blokun arka cephesinde zarar gören dairelerinin tadilatı yapıldı ve ev sahiplerine teslim edildi. İstinat duvarının yapılması, evlerin tadilatının tamamlanmasının ardından binanın bulunduğu 4. Bölge Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etmek için açıklama yaptı.

KAT MALİKLERİ EVLERİNE KAVUŞTU

Yuvam Akarca 4. Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Aladağ, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “13 Nisan’da meydana gelen olayın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olay yerine geldi ve burada süreci takip etti. Ardından tüm ekibine talimat vererek ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Tüm süreci yönetim başkanımız tam anlamı ile tüm mağduriyetleri giderdi. Yıkılan istinat duvarının tüm tetkikleri yapılıp yerine yenisi yapıldı. İstinat duvarı ile blok arasında ağaçlar dikilerek peyzaj işleri de büyük bir titizlikle yapıldı. Aynı zamanda B2 Blokun kat maliklerinin de mağduriyetleri giderildi ve 28 kat maliki evlerine yerleşti. Bunu sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.