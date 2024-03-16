Kağıtspor, Final’i iyi yaptı

İLK YARIYI 43-42 ÖNDE BİTİRDİ

Haftaya düşme hattında giren Büyükşehir Kağıtspor, sahasında ligde 5.sırada bulunan Bursa Finalspor’u konuk etti. Maçın ilk çeyreğini 23-19 geride geçen Mavi-Beyazlı ekip, ikinci çeyrekte maça ortak oldu, devreyi de 43-42 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de çekişme devam etti, temsilcimiz 60-58 öndeydi. Son periyotta skoru tutmayı başaran, finali iyi yapan Mavi-Beyazlı ekip, ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Temsilcimiz de Coselle Payne 21, Martın Stone 14, Hakan Şanlı 11 ve Eren Beyaz da 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Kağıtspor, bu hafta 22 Mart’ta deplasmanda Fenerbahçe Koleji’ni konuk olacak.