U-18’lerde şampiyon belli oluyor

GÜNEŞSPOR-HEREKE YILDIZSPOR
U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek ilk takım bugün belli olacak. Elit B Grubu’nda son maça 47 puanla lider giren Güneşspor, 46 puanlı Hereke Yıldızspor ile karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Bu maçta Güneşspor’a beraberlik yetiyor. Hereke Yıldızspor’un şampiyon olabilmesi için kazanması gerekiyor. Ligin ilk yarısında Hereke Stadı’nda oynanan karşılaşmayı deplasmanda Güneşspor 4-2 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.