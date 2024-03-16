Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı yarın hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, “Bu proje ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede” dedi. 

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor mask
Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor
Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ŞEHİR HASTANESİ 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını açıkladı. Hattın Plajyolu tramvay hattı ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay hattımız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak” diye konuştu.

HASTANEYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Bakan Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz” dedi.

Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.

416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNİ TAMAMLADIK

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

“Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz”

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor

ULAŞIM PARK İŞLETECEK

Bakanlık tarafından yapılan hat Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Ulaşım Park’a işletmesi verilecek ve hattı Ulaşım Park A.Ş hattın işletmesini yapacak. Yeni alınan tramvaylarla Adnan Menderes Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın kesiştiği noktadan itibaren Şehir Hastanesine kadar 3 kilometrelik yolda toplu taşımayı sağlayacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor

TÖREN YAPILACAK

Pazar saat 12.00’de yapılacak tanıtım ve ilk sefere Bakan Uraloğlu katılacak. Yapılacak törende Uraloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tramvayın seferleri ile ilgili detayları verecek.

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor
Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor

# Kocaeli, yeni, Büyükşehir, İstanbul, Türkiye, ifade, tahir büyükakın

16 Mar 2024 - 12:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.339.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür” mask
“Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı’mızın önsözüdür”
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti mask
Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay değişikliğe gitti
Büyükşehir’e ait 8 iş makinesi satışı için ihale mask
Büyükşehir’e ait 8 iş makinesi satışı için ihale
Sigara paketleri için yeni karar mask
Sigara paketleri için yeni karar
Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor mask
Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor
Oy pusulalarının basımı başladı mask
Oy pusulalarının basımı başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL