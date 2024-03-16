Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı yarın hizmete giriyor

ŞEHİR HASTANESİ 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını açıkladı. Hattın Plajyolu tramvay hattı ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay hattımız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak” diye konuştu.

HASTANEYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Bakan Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz” dedi.

Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.

416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNİ TAMAMLADIK

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

“Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz”

ULAŞIM PARK İŞLETECEK

Bakanlık tarafından yapılan hat Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Ulaşım Park’a işletmesi verilecek ve hattı Ulaşım Park A.Ş hattın işletmesini yapacak. Yeni alınan tramvaylarla Adnan Menderes Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın kesiştiği noktadan itibaren Şehir Hastanesine kadar 3 kilometrelik yolda toplu taşımayı sağlayacak.

TÖREN YAPILACAK

Pazar saat 12.00’de yapılacak tanıtım ve ilk sefere Bakan Uraloğlu katılacak. Yapılacak törende Uraloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tramvayın seferleri ile ilgili detayları verecek.