Kocaman: Kartepe için çalışacağım

HANELERE MİSAFİR OLDU
Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmalarına ara vermiyor. Başkan Kocaman son olarak Suadiye’de komşularının evine konuk oldu. Fatma Türksoy, Mustafa Bektaş ve Osman Yılmaz’ın evlerine misafir olan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kick bokstan taekwondoya, bilek güreşinden geleneksel Türk okçuluğuna hem Türkiye hem de Kocaeli şampiyonlukları bulunan Şüveybe ile de bir araya geldi.
“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Hane ziyaretlerinde hoş sohbetlerde bulunduklarını ve talepleri dilediğini belirten Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepe’nin geleceğini Kartepeli hemşehrilerimimizle inşa edeceğiz” dedi. İlçe için yeni dönemde yapılacak çalışmalarını ve projelerini de hane sakinleri ile paylaşan Kocaman, “İstiyoruz ki Kartepe’de yaşayan her kardeşimiz, her vatandaşımız mutlu olsun. Bunun için gayret etmeye, çalışmaya ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.