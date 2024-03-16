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“İstiklalden İstikbale Özel Sergisi” 18 Mart’ta açılacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü; Seka Sanat ve ihtisas Merkezi’nde açacağı anlamlı sergi ile kutlayacak

“İstiklalden İstikbale Özel Sergisi” 18 Mart’ta açılacak mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında son derece anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirecek. “İstiklalden İstikbale Özel Sergisi ” 18 Mart Pazartesi günü, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan ve geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleştirilen Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu serginin açılış saati 14.30.

 

ÇOCUK KOROSUNDAN ŞARKILAR

Açılış öncesinde Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde tören düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu en güzel şarkılarını Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü için seslendirecek. Protokol konuşmalarının ardından serginin açılışı yapılacak.

 

ÇANAKKALE CEPHESİ, KURTULUŞ SAVAŞI VE AKİF SERGİSİ

Milli hafızayı canlı tutmayı hedefleyen İstiklalden İstikbale sergisi, yakın tarihe tanıklık etmek isteyen ziyaretçilerini ağırlayacak. Çanakkale Cephesi, İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy konulu sergide Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Marşımız ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anlatan çeşitli obje, eşya, kitap ve belgeler yer alacak. İlgi görmesi beklenen sergide Çanakkale Savaşları dönemine ait haritalar, planlar, gazete ve dergiler ile askerlerin kullandığı matara ve dürbün gibi objeler sergilenecek. Bunun yanı sıra İstiklâl Marşının farklı beste kayıtları taş plaklar, orijinal beste kapakları, yayınlar, meclis kayıtları, İstiklâl Marşı’nın farklı tarihli baskıları, ipek mendiller, kitaplar, dergiler ve fotoğraflar de serginin dikkat çeken eserleri arasında yer alacak. Mehmet Âkif Ersoy’a ait seccade, hastalandığı dönem hastanede giymiş olduğu Mısır işi gömleği, cenaze merasiminde tabutu üzerine atılan Kâbe Örtüsü ile İlk baskı Safahat seti de ziyaretçilere sunulacak. Sergiye özel olarak üretilen dijital içerikler de alanda seyircinin ilgisine sunulacak.

 

BELGESEL FİLM VE GENÇLERE ÖZEL KİTAP

Sergi için çekilen “İstiklalden İstikbale Mehmet Akif” belgesel filmi, özel bir alanda ilk kez seyircisi ile buluşacak. Ayrıca Çanakkale Savaşı’nı, Kurtuluş mücadelesini ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatan gençler için hazırlanan kitap da sergi ziyaretçilerine hediye edilecek.

 

EL EMEĞİ İLE İSTİKLAL ANLATILACAK

Mayıs ayı sonuna kadar açık olacak sergi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Geleneksel sanatlar eğitmenleri tarafından hazırlanan Mehmet Akif ve şiirleri, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı, şehitlik temalı 40 eser ziyaretçilerle buluşacak. Görsel Sanatlar eğitmenleri ve öğrencileri 10 eser sergileyecek.

 

İstiklalden İstikbale sergisinde Moda Akademisi de eserleriyle yer alacak.  Dönemin asker kıyafetlerinin sergileneceği alanda, yakalarına M.Akif in şiirlerinin nakış olarak işlendiği kadın kıyafetleri de görülebilecek. Komeksepeti ise Akif’in kullandığı eşyaları ve bazı şiirlerinin işlendiği ürünleri alanda sergileyecek.

Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin Kandıra Bezi üzerine işlendiği 200 adet mendil ziyaretçilere hediye edilecek. 18 Mart tarihinde açılacak olan sergi 31 Mayısa kadar açık kalacak.

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Türkiye, Kocaeli, meclis, kadın

16 Mar 2024 - 12:57 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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