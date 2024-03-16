Aydın ve Uygur’dan Derince Birlik’e ziyaret

İFTAR YAPTILAR
İlimizde altyapısına en çok önem veren kulüplerin başında gelen Derince Birlikspor, sosyal yönden de çok faal bir kulüp. Derince Birlikspor’un tesisleri her gün spor adamlarının ziyaretine uğruyor. Önceki akşamda ASKF Başkanı Murat Aydın ile iş insanı Tekin Uygur, ziyarete geldi. Bu ziyarette ilimizin önemli kalecilerinden, teknik direktörlük de yapan Süleyman Eker de yer aldı. Başkan Murat Aydın ile Tekin Uygur, Derince Birlikspor’un tesislerinde iftara katıldı. Derince Birlikspor Koordinatörü Şaban Eraslan, kulübün kurucularından Hüseyin Uzun, yöneticiler Uğur Gülsoy, Ethem Olgun, Feridun Polat ve Mustafa Yavuz da hazır bulundu. Şaban Eraslan, bu ziyaretten dolayı Başkan Aydın, Tekin Uygur ve Süleyman Eker’e teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.