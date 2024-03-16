Buz pateni antrenör kursu ilimizde başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, ilimizde çok önemli bir organizasyon yapıyor. 16-21 Mart tarihleri arasında Gebze Buz Sarayı’nda 1. Kademe Artistik Buz Pateni Antrenör Uygulama Eğitimi başlattı. Türkiye’nin bir çok ilinden gelen antrenör adayları 5 gün ilimizde kalacak. İlimizden de bu kursa çok sayıda antrenör adayı katılıyor.

Kaynak: Spor servisi