Buz pateni antrenör kursu ilimizde başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, ilimizde çok önemli bir organizasyon yapıyor. 16-21 Mart tarihleri arasında Gebze Buz Sarayı’nda 1. Kademe Artistik Buz Pateni Antrenör Uygulama Eğitimi başlattı. Türkiye’nin bir çok ilinden gelen antrenör adayları 5 gün ilimizde kalacak. İlimizden de bu kursa çok sayıda antrenör adayı katılıyor.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.