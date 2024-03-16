Gebzespor liderliği istiyor

GEBZESPOR KAZANIP, ÇORLUSPOR’UN PUAN KAYBINI BEKLEYECEK
Lider Çorluspor ise Gölcükspor deplasmanına çıkacak. Pazar günü Gebzespor, deplasmanda kazanıp, lider Çorluspor’un da deplasmanda Gölcükspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Gebzespor kazanır, Çorluspor kaybederse, temsilcimiz yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Geçen hafta yeni teknik sorumlusu Sertaç Gezer ile ilk maçına çıkan, Lüleburgaz karşısında farklı skorla kazanan Gebzespor, bu kez Kapaklıspor deplasmanında da galip gelmek istiyor. Kapaklı İlçe Stadı’nda 14.00’de başlayacak olan maçta temsilcimizden üç puan bekliyoruz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.