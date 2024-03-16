Gebzespor liderliği istiyor

GEBZESPOR KAZANIP, ÇORLUSPOR’UN PUAN KAYBINI BEKLEYECEK

Lider Çorluspor ise Gölcükspor deplasmanına çıkacak. Pazar günü Gebzespor, deplasmanda kazanıp, lider Çorluspor’un da deplasmanda Gölcükspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Gebzespor kazanır, Çorluspor kaybederse, temsilcimiz yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Geçen hafta yeni teknik sorumlusu Sertaç Gezer ile ilk maçına çıkan, Lüleburgaz karşısında farklı skorla kazanan Gebzespor, bu kez Kapaklıspor deplasmanında da galip gelmek istiyor. Kapaklı İlçe Stadı’nda 14.00’de başlayacak olan maçta temsilcimizden üç puan bekliyoruz.