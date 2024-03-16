U-17’lerde liderlik maçı

İZMİT GB-HACI HIZIR ŞAFAKSPOR
U-17 Ligi’nde bir başka zirve yarışında da C Grubu’nda İzmit GB ile Hacı Hızır Şafakspor’un mücadelesi izlenecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. B Grubu’nda ilk üç maçını kazanan İzmit 41 FK ise aynı sahada Yenimahallespor ile karşılaşacak. Bu maçın da başlama saati 12.00 olarak belirlendi. Bu grupta henüz puanla tanışmayan Bekirderespor, Cephanelik Stadı’nda 11.00’de başlayacak karşılaşmada Kireçocakları ile kozlarını paylaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.