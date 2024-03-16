Sağlam’dan sonrası hüsran

2 BERABERLİK ALABİLDİK
Sezon başında Kocaelispor’un başında göreve getirilen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar iç sahada oynanan ve 1-0 sona eren Şanlıurfaspor maçından sonra ayrılmıştı. Sağlam’ın ardından Kocaelispor ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 2 beraberlik alabildi. Temsilcimiz son oynadığı Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarından ise mağlubiyetle ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Turan - içimizdeki irlandalılar kaosu yarattı eldeki malzemeye bakmadan ertugrul hocaya salladılar sonuç hüsran KINA yakın!!!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.