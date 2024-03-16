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16 Mar 2024 - 13:13- Spor G:

Sağlam’dan sonrası hüsran

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Şanlıurfaspor mağlubiyetinin ardından yolların ayrıldığı Ertuğrul Sağlam’dan sonra Kocaelispor’un yüzü gülmedi. Yeşil siyahlılar Sağlam’ın ayrılışının ardından çıktığı 4 maçta yalnızca 2 puan topladı

Gökhan Beşiktaş
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Sağlam’dan sonrası hüsran mask
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2 BERABERLİK ALABİLDİK

Sezon başında Kocaelispor’un başında göreve getirilen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar iç sahada oynanan ve 1-0 sona eren Şanlıurfaspor maçından sonra ayrılmıştı. Sağlam’ın ardından Kocaelispor ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 2 beraberlik alabildi. Temsilcimiz son oynadığı Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

# kocaelispor

16 Mar 2024 - 13:13 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Turan - içimizdeki irlandalılar kaosu yarattı eldeki malzemeye bakmadan ertugrul hocaya salladılar sonuç hüsran KINA yakın!!!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Mart 13:18

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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