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16 Mar 2024 - 13:23- Spor G:

Sinan Kaloğlu: Kocaelispor hedef takım

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu maçtan sonra 90 dakikayı değerlendirdi. Sinan Kaloğlu Kocaelispor’un hedef takım olduğunu dile getirdi

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Sinan Kaloğlu: Kocaelispor hedef takım mask
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“GERÇEKTEN ZOR BİR LİG”


Genç teknik adam açıklamasında, “Mustafa Hoca iyi bir hoca, iyi bir ekibi de var. Kadro olarak iyiler. Bu tip düşüşler bence olabilir ki bizde o düşüşleri yaşadık. Bizim problemlerimiz ekonomik olarak yansıdı. Bu lig kolay bir lig değil. Her maç birinin favori olduğunu söyleyemezsin. Canla başla mücadele edilen bir lig. Zaten hiçbir takım kolay kolay gol yemiyor. 3’lü ve 4’lü dizilişler, rakibi kapama, hızlı ataklara geçme, blok araları derken gerçekten zor bir lig. Kocaelispor hedef bir takım. Hedef takım olduğu için daha da zorlanıyor. İyi moral gerekir böyle durumlarda. Bizimde moralsizliğimiz vardı. Son birkaç haftada onu attık. Enerjimizi yükselterek gidiyoruz” dedi.

# HER, VAR, kocaelispor

16 Mar 2024 - 13:23 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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