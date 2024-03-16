Sinan Kaloğlu: Kocaelispor hedef takım

“GERÇEKTEN ZOR BİR LİG”
Genç teknik adam açıklamasında, “Mustafa Hoca iyi bir hoca, iyi bir ekibi de var. Kadro olarak iyiler. Bu tip düşüşler bence olabilir ki bizde o düşüşleri yaşadık. Bizim problemlerimiz ekonomik olarak yansıdı. Bu lig kolay bir lig değil. Her maç birinin favori olduğunu söyleyemezsin. Canla başla mücadele edilen bir lig. Zaten hiçbir takım kolay kolay gol yemiyor. 3’lü ve 4’lü dizilişler, rakibi kapama, hızlı ataklara geçme, blok araları derken gerçekten zor bir lig. Kocaelispor hedef bir takım. Hedef takım olduğu için daha da zorlanıyor. İyi moral gerekir böyle durumlarda. Bizimde moralsizliğimiz vardı. Son birkaç haftada onu attık. Enerjimizi yükselterek gidiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.